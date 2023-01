Elena Merișoreanu a povestit cum a descoperit că a fost înșelată de soț, în urmă cu câțiva ani.

Cântăreața de muzică populară a fost invitată în podcastul Cristinei Șișcanu și acolo și-a deschis sufletul, vorbind despre un episod neplăcut din viața ei.

Elena Merișoreanu și soțul ei au o căsnicie de peste cinci decenii. Ea a descoperit că bărbatul care îi este soț de atâția ani are o aventură cu o altă femeie. Și ca și cum înșelatul nu ar fi fost de ajuns, artista a descoperit că o cunoaște pe cea care a încercat să-i strice casa. Este vorba despre o prietenă veche de-ale ei, cu care era foarte apropiată, considerând-o sora ei.

„Ea credea că nu știu!”

Elena Merișoreanu a observat că ceva nu este în regulă când a văzut că vesela din bucătărie nu mai era la locul ei, așa cum ea o lăsase înainte să plece de acasă. Observând acest detaliu de mai multe ori, a intrat la bănuieli. Și a ajuns la concluzia că prietena ei venea în casă când ea era plecată, ca să-i țină companie soțului. Așa se face că într-o bună zi, când a întâlnit-o accidental, a confruntat-o.

„Dau cu ochii de ea, eu coboram cu liftul și ea să urce în lift. Îi zic, băi nebuno! Ce faci? Te caut de atâta timp și nu dau de tine. Hai la mine că ți-am luat cadouri. Ea credea că nu știu. Știa casa mai bine decât mine. Eu mi-am dat seama. Când am văzut că paharele de cristal și ceșcuțele de cafea din vitrină erau deranjate! Eu, care am ochiul format, am văzut! N-am zis nimic…” – i-a spus Elena Merișoreanu Cristinei Șișcanu.

I-a întins o capcană și a picat în plasă

Artista a invitat-o la ea acasă, sub pretextul că este și sora ei acolo și a pregătit ceva gustos de mâncare. Iar amanta soțului ei a picat în plasă.

„Hai la mine că a venit sora mea de la țară, mi-a adus carne de vițel. Am făcut o ciorbă cu zeamă de varză… Ei îi plăcea ciorba! Eram prietene, ca două surori. Mă duc acasă…ce ciorbă? Ce soră? Pun fața de masă acolo, pregătesc tot. I-am zis să nu vină în bucătărie că sora mea nu e aranjată și nu vrea să o vadă așa. Mă făceam că vorbesc. Pun pahare, tot” – a adăugat artista.

„Îi zic direct: Ascultă! Știu tot!”

Apoi a urmat momentul confruntării. Elena Merișoreanu a întrebat-o direct, fără ezitări, ce s-a petrecut între ea și soțul ei. Artista a speriat-o puțin ca să scoată adevărul de la ea.

“Vorbeam și la un moment dat… Îi zic direct: „ascultă!”. Nu pot să zic ce am zis. „Eu sunt cu soră-mea aici, acasă. Dar dacă nu-mi spui ce s-a întâmplat… Că știu tot.” S-a albit toată, avea ochii roșii în cap. „Dacă nu te tranșez, te bag în sac, te arunc d**** de aici. Spune-mi cum, de ce… Tu, prietena mea cea mai bună!” A încremenit, n-a mai putut vorbi. Am zis că poate face un infarct ceva și intru la belele.” – a mai povestit Merișoreanu.

Nu a durat mult, că femeia și-a recunoscut faptele. Iar apoi Elena a iertat-o și s-a împăcat cu ea.

„La un moment dat, foarte calculată, s-a ridicat și mi-a zis: „Taie-mă, omoară-mă… Da! Așa e! Dacă nu aveam eu grijă de el, avea alta și ți-l lua. Eu doar am avut grijă de el și ți-l las. Stai fără grijă!”

Atunci am luat-o în brațe și ne-am pupat. Nici în ziua de astăzi nu l-am întrebat pe soțul meu ce s-a întâmplat și avem aproape 50 de ani împreună.”, a încheiat Elena Merișoreanu.

Foto – Facebook