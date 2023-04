Cum înroșește Saveta Bogdan ouăle de Paște. Artista nu folosește coloranți din comerț

Saveta Bogdan (77 de ani) a dezvăluit cum obișnuiește ea să coloreze ouăle pentru Sărbătorile Pascale.

Îndrăgita cântăreață de muzică populară apelează la o metodă naturală, foarte veche, pentru vopsirea ouălor și nu folosește coloranți din comerț.

Cu toate că pe piață sunt o mulțime de produse destinate colorării ouălor pentru Paște, Saveta Bogdan apelează la metoda învățată de la părinții și bunicii ei. Artista se ocupă de înroșirea ouălor în joia mare. Pentru a le colora folosește foi ce ceapă, sfeclă roșie sau lobodă roșie. Pentru ornat, cântăreața apelează la formele frunzelor, florilor de tot felul sau a le crenguțelor.

”Ouăle eu le vopsesc de joi, pentru că așa se face. Eu fiind ardeleancă, la mine se vopsesc vinerea ouăle, dar aici se fac de joia. Dacă am coji de la ceapă, le fac așa. Biata mamă strângea foile de ceapă roșie de la un an la un an, ca să vopsim ouăle cu ele.

De obicei le vopsesc și cu coji de ceapă și cu sfeclă roșie și cu lobodă roșie. Eu le leg cu ciorap, pun o crenguță de pătrunjel, crenguță de mușcată și tot felul de flori. De data aceasta o să le fac cum o să pot mai repede. Îmi place să le fac, să le pun să fiarbă. Normal, mie îmi place să le fac natural, cu ceapă și cu sfeclă roșie. ”, a mai spus îndrăgita cântăreață, pentru spectacola.ro.

Cântăreața a mai dezvăluit că anul acesta, de Paște, și-ar fi dorit să meargă în Statele Unite ale Americii, unde este stabilită fiica sa. Dar nu a mai putut pleca din cauza programului extrem de aglomerat. Saveta Bogdan a mărturisit că fata s-a supărat pe ea că nu a putut ajunge de sărbători la ea, deoarece ar fi avut nevoie de ajutorul ei pentru pregătirile de Paște. Artista va sărbători în mod clasic Învierea Domnului, va avea bucate tradiționale pe masă și va primi musafiri.

”Și eu primesc Paștele ca toată lumea, cu lumină, cu cozonaci, cu ouă vopsite, ciorbă, borș de miel, friptură. Sunt preparate specifice acestei sărbători pe care trebuie să le pregătim. Mie îmi vin și finii, am foarte mulți fini care o să vină la mine și o să ciocnim. Trebuie să facem de toate. Fata mea s-a cam supărat pe mine, pentru că trebuia să merg în America să le vopsesc ouăle, dar la ei a fost Paștele mai repede cu o săptămână, pentru că soțul ei este catolic. Dar fata mea face și Paștele catolic și cel ortodox.

Și cum ea a fost ocupată cu serviciul, nu a avut timp să facă pregătiri și s-a tot rugat de mine să merg la ea să le prepar eu toate cele. Deși mi-aș fi dorit să ajung mai devreme la ea, i-am spus că nu am cum pentru că eu mai am emisiuni la care să merg, am avut și spectacol de binefacere pentru Turcia și am destule pe cap în această perioadă. ”, a spus Saveta Bogdan, pentru sursa amintită mai sus.

