Codin Maticiuc și povestea pumnului celebru pe care voia să i-l dea lui Michael Douglas: „A fost ca un fetiș”

Codin Maticiuc are multe povești interesante, iar asta pentru că a trăit într-o viață cât alții în șapte. A călătorit prin toată lumea și a avut acces în locuri exclusiviste, cu oameni din toate categoriile sociale. Așa a adunat zeci de povești, unele mai amuzante, altele de-a dreptul periculoase.

În cercurile sale de prieteni, oamenii știu povestea pumnului celebru pe care Codin Maticiuc a vrut să i-l dea celebrului actor Michael Douglas. Totul a pornit de la pasiunea lui pentru Catherine Zeta-Jones.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții’, cu Gojira, Codin Maticiuc a povestit întreaga scenă, care pare desprinsă din filme.

Era în Saint Barts, petrecând sărbătorile de iarnă, când a zărit-o pe frumoasa Catherine Zeta-Jones alături de Michael Douglas la o petrecere. A trecut la un centimetru de el și a vrut să facă un gest necugetat, care s-ar fi putut sfârși destul de rău pentru el. Iată povestea:



„A fost ca un guilty pleasure, ca un fetish. Spun pe scurt povestea: eram la Saint Barts, petreceam acolo Crăciunul și Revelionul, două săptămâni, pe o barcă, un catamaran cu patru persoane (…) Eram patru cupluri și ne aflam acolo. Am fost într-o zi la o petrecere, era o plictiseală acolo.. eu credeam ca o să fie super petrecere, m-am dus cu așteptările sus, zicând că o să fie mega party. Oameniii din Saint Bart sunt cei mai liniștiți, sunt cei mai mari miliardari din lume. Acolo am văzut cele mai mari bărci pe care le-am văzut în viața mea. Mai mari decât am văzut la târgul de bărci din Miami (…) Eram acolo, ne-am dat seama că suntem săraci, când am văzut altă barcă trecând pe lângă noi. Într-o viață destul de monotonă acolo, a fost o petrecere. Se redeschidea un hotel. Am fost și noi invitați, erau niște oameni pe acolo, era Bon Jovi, niște manechine.



„O prietenă foarte bună din grup știa că eu sunt înnebunit după Catherine Zeta-Jones. Dar petrecerea era destul de lame, așa. Eu stăteam la o masă plictisit și aia a venit la mine și a zis Codin, vine repede aici pe balcon, e Catherine Zeta-Jones. Zic lasă-mă, Alexandra cu glumele astea. Zic nu pot să cred așa ceva. Într-adevăr, pe balconașul ăla, într-un colț stăteau Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas. Am înghețat în prag și mă uitam la ea. Ei cred că s-au simțit că noi ne îmbulzim pe balcon. Au plecat de acolo, au trecut pe lângă oameni și apoi au trebuit să treacă pe lângă mine. M-am dat un pic la o parte, a trecut el primul și o trăgea de mână pe ea. Și eu în secunda aia voiam să o miros, m-am aplecat așa și am vrut (..) m-am gândit să o pup pe umăr, că ajungeam la umărul ei. Am vrut să o pup ușor pe umăr. Și prietena mea Alexandra a țipat ceva și m-a (…) zic ce-ai făcut mă? Păi ce faci, e nevasta omului, e cutare. Zic da ce era, gândește-te cât de epic era pentru mine să o sărut pe Catherine Zeta pe umăr, ăla să comenteze ceva, să-i dau și o smetie, probabil făceam pușcărie pe acolo”, a spus Codin.

„Cred că pușcăria e grea, dar cât puteam să fac pentru un pumn? Era epic. Eu nu mai vorbeam despre altceva. Asta era..era super poveste, nu m-a lăsat aia, că a țipat. Îi dădeam și eu un croșeu (…) Ținând cont că o pupam pe umăr, era mai important pumnul lui Michael Douglas. Dacă o pupam pe gură, nici nu mai conta, îl lăsam să mă bată”, a povestit amuzat Codin Maticiuc.

Poți urmări podcastul integral aici: https://www.youtube.com/watch?v=2DytIUFVaMY&t=1422s&ab_channel=HappyFishTV

