Cine e Radu Țibulcă, partenerul lui CRBL de la „Te cunosc de undeva”. Din ce câștigă bani

Radu Țibulcă și CRBL se numără printre concurenții noului sezon “Te cunosc de undeva!” care a revenit la Antena 1 cu mari surprize pentru telespectatori și provocări interesante pentru vedete.

Colegul lui CRBL este cunoscut și apreciat pentru activitatea sa din mediul online, iar acum a acceptat să participe la celebrul show de divertisment pentru a-și etala talentul și înclinația spre lumea artistică.

Cine este Radu Țibulcă, partenerul lui CRBL de la “Te cunosc de undeva!”?

Radu Țibulcă are 26 de ani, s-a născut în Iași și provine dintr-o familie modestă. El cochetează cu social media de mai mulți ani, fiind creator de conținut, om de radio, dar și actor, acestea fiind sursele din care câștigă cele mai multe dintre venituri.

S-a lansat în mediul virtual cu o serie de scenete comice, iar ulterior a devenit cel mai tânăr realizator de radio, în cadrul emisiunii “Dimineața Balnă”, de la Pro FM.

Radu Țibulcă a jucat în „Moldovenii”, difuzat la Kanal D

A urmat o colaborare de succes cu trupa de comedie 3chestii. Împreună cu ea a scris și jucat în peste 100 de scenete. Toate materialele însumează în mediul online peste 300 de milioane de vizualizări.

În 2019, Radu Țibulcă devine protagonistul și co-scenaristul comediei Moldovenii, difuzată pe Kanal D, el interpretând personajul Șpagoveanu, primarul din Găurenii de Jos. Tot la Kanal D a realizat și matinalul de radio “Scularea”, pentru Radio Impuls.

Radu Țibulcă și CRBL se cunoșteau foarte puțin înainte de participarea la “Te cunosc de undeva”. Fostul membru al trupei Simplu a povestit că producătorii emisiunii i-au propus să colaboreze cu Radu, iar el a acceptat pe loc.

„De la producție a venit treaba asta. Când am văzut că e vorba de echipă am zis: „Aoleu, eu măcar îmi asum toate prostiile pe care le fac, dar acum, în echipă, trebuie să am și grijă. Cine o fi? Un el, o ea?”. Și mi-au propus, au zis de Radu. Am zis că parcă-l știu, am fost colegi pe la radio, face podcast, a făcut așa… I-am zis să ne vedem. Și mi-a fost de ajuns.

Adică ne-am văzut. Am înțeles că suntem în aceeași zodie de nebuni, de nebuni simpatici, cu o dorință mare de provocări și am zis că gata, asta e, asta e rețeta maximă. Sezonul ăsta vă uitați la televizor să vedeți în ce hal putem să facem și să arătăm.” – a povestit CRBL, pentru cancan.ro.

Artistul a mai precizat că, pentru a se cunoaște și mai bine, au ieșit să bea câteva beri împreună după filmări.

“Ne-am cunoscut, am discutat, ne-am antrenat, am prestat. După care am consumat 40 de beri să ne simțim mai bine, să ne cunoaștem mai bine.” – a adăugat CRBL.

Foto – Instagram