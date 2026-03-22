Analia Selis, mărturisiri neștiute despre divorțul de Răzvan Suma, la șapte ani de la separare. „A fost cel mai negru moment din viața mea!” Artista privește astăzi iubirea cu alți ochi

Analia Selis a vorbit recent despre divorțul care i-a schimbat viața și despre drumul ei personal după despărțire. Au trecut ani buni de la ruptura dureroasă dintre artistă și violoncelistul Răzvan Suma, însă acum privește înapoi cu o sinceritate dezarmantă. Relația încheiată în 2019 i-a adus nu doar suferință, ci și lecții de viață pe care le împărtășește astăzi cu maturitate.

„Nu regret nicio clipă alegerea de a veni aici”

Povestea de dragoste dintre Analia Selis și violoncelistul Răzvan Suma a fost, ani la rând, una dintre cele mai admirate din lumea artistică. S-au cunoscut în Boston, iar destinul a adus-o pe artista argentiniană în România, unde și-a construit o familie și o carieră solidă. Cei doi au împreună doi copii: Noa, în vârstă de 15 ani, și Tiago, de 14 ani. Deși păreau un cuplu desprins din filme, mariajul lor s-a încheiat în 2019, lăsând în urmă multă suferință, dar și lecții de viață pe care Analia le împărtășește acum cu sinceritate.

Artista mărturisește că nu s-a îndoit niciodată de decizia de a se muta în România, chiar dacă povestea de iubire care a adus-o aici s-a încheiat.

„Aș fi rămas frustrată, fără să știu ce s-ar fi întâmplat dacă mă mutam în România. Nu regret, nicio clipă, alegerea de a veni aici. Cred că sunt în locul unde trebuia să fiu”, a spus ea, într-un interviu pentru viva.ro.

Chiar și după divorț, nu a luat în calcul să plece: „Rămân aici, uite, și după divorț, și nu m-am gândit până acum să plec.”

„A fost cel mai negru moment din viața mea”

Despărțirea de Răzvan Suma a fost un șoc pentru public, dar pentru Analia a reprezentat o perioadă de suferință profundă.

„A fost negru, cel mai negru moment din viața mea. Am învățat ce este suferința cu adevărat. Nu știam că un om poate să sufere atât de mult”, a mărturisit artista.

Vindecarea a fost un proces lung, în care a avut nevoie de sprijin specializat și de reconectare spirituală.

„Am făcut terapie și m-am apropiat de Dumnezeu, de care eram îndepărtată. Era atât de mare suferința, încât atunci am avut nevoie să cred că ceva superior mă poate ajuta”, a spus ea.

Copiii ei, Noa și Tiago, au fost ancora care a ținut-o puternică: „Știam că au nevoie de sprijinul meu total.”

Citeşte şi: Analia Selis și-a dus copiii în Argentina. De ce a amânat momentul: „Eram într-o suferință cumplită din cauza despărțirii”

Citeşte şi: INTERVIU Analia Selis: „Aș vrea un bărbat care să meargă cu mine prin viață, lângă mine, nu în fața, nici în spatele meu”

Citeşte şi: Analia Selis, dezvăluiri la trei ani de la divorț: „Am foarte mulți pretendenți”

Citeşte şi: Fostul soț al cântăreței Analia Selis iubește din nou. Cine este femeia care l-a cucerit după divorț

Ce caută acum într-o relație

La 48 de ani, Analia privește iubirea cu alți ochi. Nu mai este dispusă să facă aceleași compromisuri ca în trecut.

„Să fie responsabil pentru tot ceea ce însemnă viața lui. Să respecte modul altora de a fi, să fie calm și vesel”, spune ea despre calitățile pe care le apreciază la un bărbat.

Există însă și limite clare: „Iresponsabilitate și misoginie. E o listă lungă, dar nu contează lista, contează să ne responsabilizăm noi, că noi am permis.”

Deși viața ei este plină, artista nu exclude o nouă poveste de dragoste. Totuși, recunoaște că nu este ușor să găsești pe cineva compatibil la această etapă a vieții.

„Nu, sunt singură, dar deschisă la iubire. Doar că… nu e ușor de găsit pe cineva, la 48 de ani, care să înțeleagă viziunea mea despre o relație… și nu prea a apărut o persoană pe care să o plac cu adevărat”, a mai spus Analia pentru aceeași sursă.

Foto – Facebook

