Rocsana Marcu și-a refăcut complet viața în Anglia. Iată ce face acum!

Fosta vedetă Antena Stars s-a mutat în Anglia împreună cu fetele ei, Indira și Mayra, în anul 2020. Vila pe care o avea în zona Pipera din București a închiriat-o. Cu banii primiți din închiriere își plătește chiria din Anglia.

O prietenă bună a Rocsanei declara pentru Click: „Rocsana a făcut cea mai bună alegere de până acum. A ales să plece din ţară. S-a stabilit în Londra unde îi este foarte bine şi dacă va fi aşa mereu, cred că mutarea va fi definitivă. În ţară vine doar ca să îşi vadă casa. Vila şi-a închiriat-o, ia bani frumoşi de pe ea. Iar cu aceştia îşi achită chiria în Anglia. Chiar este fericită şi mă bucur mult pentru ea”.

„Ca să fiu sinceră, am făcut totul pentru fetiţele mele”, a declarat ea pentru OK! Magazine. „Ele au mai fost la Londra, le-a plăcut enorm şi chiar ele au insistat să ne mutăm acolo. Am avut o mulţime de emoţii cu adaptarea, cu limba, cu şcoala, dar, din fericire, nu au fost niciun fel de probleme”.

Ea a povestit despre noua profesie următoarele: „Când vorbim de imobiliare vorbim, de fapt, despre relaţia dintre oameni dintr-o perspectivă de afaceri. Şi eu ştiu să relaţionez cu oamenii, măcar prin prisma faptului că am fost prezentator TV atâţia ani şi că am experienţă pe scenele muzicale”.

Rocsana Marcu s-a și pregătit corespunzător pentru această schimbare de carieră: „Am absolvit cursuri de agent imobiliar, acum mai fac unul ca să mă specializez şi în obţinerea finanţării. În plus, îmi place ceea ce fac, mai ales că mă pot ocupa şi de fetiţele mele. Sunt doar colaborator al unei agenţii, nu lucrez altfel”.

Foto – Instagram