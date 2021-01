Rică Răducanu și soția, internați la „Matei Balș” cu COVID-19: „Eu sunt mai bine, ea e rău, e intubată”

Rică Răducanu (74 de ani) și soția sa se află internați la spitalul “Matei Balș”, din București, după ce au fost confirmați pozitiv cu COVID-19.

Fostul mare sportiv spune că momentan se simte bine și se află sub tratament, dar starea de sănăttate a soției este mai gravă.

„Eu nu sunt chiar periculos, dar nevastă-mea e mai rău. Nu ştiu de unde a apărut boala, ea a fost de mai mult timp bolnavă şi mi-am făcut şi eu testul. M-au găsit şi pe mine pozitiv. Nevastă-mea e de vineri la spital, iar eu am făcut testul vineri. Eram acasă, dar până la urmă amândoi am fost internaţi. Soţia e mai rău, a avut frisoane, eu n-am probleme, nu tuşesc. Ea are nevoie de oxigen și este intubată. Abia aştept să facem un şpriţ. Am nişte oameni care muncesc, săracii, zici că sunt cosmonauţi (n.r. – despre cadrele medicale de la spital)”, a povestit Răducanu la emisiunea „La Măruţă“.

Rică Răducanu, pe numele real Necula Răducanu, a făcut parte din echipa care cucerea primul titlu din istoria clubului Rapid, în 1967.

