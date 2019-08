Reacția lui Cristi Minculescu după ce Metallica a cântat piesa ”De vei pleca” în concertul de la București

Concertul Metallica de la București a adus publicului român două surprize: trupa a donat 250.000 de euro pentru construirea spitalului oncologic pentru copii și a cântat, în limba română, piesa ”De vei pleca” a trupei Iris.

Cristi Minculescu nu a fost prezent la concert, însă a fost surprins de această veste, primită de la prieteni. Prima lui reacție, pe rețelele sociale, a fost una scurtă: „Piele de găină – e puţin spus”, a scris artistul.

Apoi el a revenit cu o declarație care completează primele lui cuvinte: “Aseară am început să primesc zeci de telefoane și mesaje. Pur și simplu nu înțelegeam ce s-a întâmplat: < Cristi, Metallica a cântat “De vei pleca” în concert împreună cu tot stadionul…> Apoi, când am văzut și filmulețele, am fost copleșit. Nu există pentru mine, pentru Boro și Valter o recunoaștere mai autentică și mai profundă a muncii, implicării și devotamentului nostru pentru “Iris” așa cum a fost acest moment. Această recunoaștere ne-a impresionat atât venind de la o formație legendară cum este Metallica, dar mai ales venind de la acest întreg stadion care a cântat piesa vers cu vers. A reprezentat pentru noi recompensa pentru cei 40 de ani de carieră în fața publicului român. Publicul ne-a confirmat că pentru ei suntem “Iris”, iar acest lucru ne dă putere să facem totul posibil”, a declarat artistul.

