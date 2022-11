Răzvan Simion, despre nunta cu Daliana Răducan: „Totul o să curgă într-un firesc”

Răzvan Simion (42 ani) se înțelege de minune cu iubita sa, Daliana Răducan, cu care formează un cuplu de mai bine de doi ani. Prezentatorul se află într-o perioadă bună a vieții lui, atât pe plan personal, cât și profesional.

Simion și Răducan se iubesc mai mult pe zi ce trece și par să fie exact ce aveau nevoie. Astfel că, ei se susțin unul pe celălalt și duc o viață liniștită împreună.

Răzvan Simion, despre nunta cu Daliana Răducan: „Suntem mai bine ca niciodată”

Când doi oameni se iubesc, următorul pas firesc este nunta. Însă Răzvan Simion spune că nu se grăbesc să facă acest pas deoacamdată. Totuși, el spune că nu exclude posibilitatea de a o face pe Daliana soția lui.

„Iubita mea face foarte bine. Are proiecte care îi mănâncă foarte mult timp în amenajări interioare, acum a dezvoltat o platformă de Youtube. În rest, suntem mai bine ca niciodată. Ea este un suport pentru ceea ce fac eu în lumea asta, în media, cum sunt și eu un suport emoțional pentru ea pentru ce urmează să facă zilele astea. Veți vedea, veți afla dacă o să fie o nuntă între noi doi. Totul o să curgă într-un firesc care cu siguranță o să îl aflați și voi”, a declarat prezentatorul tv pentru Click.

Cât despre partea profesională a vieții sale, Simion se bucură în continuare de succes îmrepună cu colegul său, Dani Oțil.

„Sunt de 15 ani la Antena 1! Eu zic că sunt de suficient timp încât să spun că mă pricep la chestia asta. Întotdeauna am fost fair (n.r. sincer) cu cei de acasă și cu asta ne-am construit. Niciodată, dacă mă deranja ceva, nu am ascuns lucrul acesta și am zis “viața este frumoasă, merită trăită”. Ba din contră, când am avut o zi mai proastă am zis asta”, a explicat el.

Prezentatorul de la „Neața cu Răzvan și Dani”, în lacrimi la Antena 1

Răzvan Simion are doi copii cu fosta lui soție, Diana Dimion, pe Ianca și Tudor. Fiica sa a reușit, săptămânile trecute, să aducă lacrimi în ochii tatălui ei.

Bărbatul a fost copleșit de emoții în mopmentul în care și-a văzut fiica pe scena iUmor. Roast-ul pregătit de Ianca Simion l-a făcut pe tatăl ei să se confrunte cu sentimente pe care până acum nu le-a ami întâlnit.

Răzvan Simion nu s-a așteptat niciodată să o vadă pe Ianca pe o scenă atât de mare și cu atât mai mult să îi pregătească un roast.

Și Ianca a fost emoționată pe scena iUmor, însă nu s-a lăsat pradă acestor emoții și și-a făcut numărul foarte bine, stârnind râsetele tuturor. În același timp, ochii celebrului ei tată s-au umplut de lacrimi de mândrie și fericire.

„Întotdeauna m-ai sprijinit în tot ceea ce mi-am dorit… în ceea ce ți-ai dorit tu să fac! Tata vrea neapărat să fac stomatologie. Nu înțelege că îmi e frică de freza aia mai tare decât le e frică producătorilor de freza lui“, a spus Ianca Simion în timpul roast-ului.

Momentul tinerei a fost apreciat de Răzvan Simion, dar și de ceilalți membri ai juriului.

Sursă foto: Facebook