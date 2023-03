Răzvan Popescu a slăbit 50 de kilograme. Cum arată acum.”Sunt în etapa în care pot să mănânc orice”

A dus o luptă acerbă cu kilogramele timp de 25 de ani. I-a fost greu să-și țină sub control greutatea, așa că Răzvan Popescu a hotărât „să își taie stomacul„.

Pe 17 iunie 2022, atunci când a ajuns la spital, prezentatorul de la Radio ZU cântărea 125,7 kg, la o înălțime de 1,79 m. În termeni medicali, asta înseamnă că se confrunta cu obezitate de grad 2, fiind la un pas distanță de forma severă a obezității: obezitatea morbidă

„Până la 29 de ani, mi-am atins recordul de greutate, acela de 143 kg”

„Până la 29 de ani, când mi-am atins recordul de greutate, de 143 kg, am avut numeroase tentative de a slăbi, am ținut numeroase diete: dieta cu supă de varză, dieta cu varză, dieta cu brânză topită etc. De-abia la 30 de ani am urmat prima dietă asistată, când am cunoscut-o pe nutriționista care mi-a promis că mă ajută să slăbesc. În șase luni, cu dieta și cu sport, am reușit să ajung la 93 kg.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Problemele cu greutatea au reapărut după ce n-am mai făcut sport, din cauza unei entorse. Am ajuns la greutatea de 131 kg. Cel mai mult mă îngrășam în weekend, câte trei-patru kilograme, în urma meselor cu prietenii”, povestește Răzvan.

Citeşte și: „Unde erați atunci când Oana Roman era batjocorită zilnic?”. Răzvan Popescu, de la Radio Zu, mesaj dur în contextul scandalului cu George Buhnici

Răzvan Popescu s-a îngrășat mai mult în pandemie

După perioada pandemiei, în care i-a fost și mai greu să-și țină sub control kilogramele și și-a pierdut încrederea că va avea o greutate normală, Răzvan a hotărât să scape de obezitate.

„Nu mai aveam răbdare să-i ascult pe nutriționiști, pentru că știam deja tot ce aveau să-mi spună. Problema mea era alta, nu că nu știam ce este bine să mănânc și ce nu. După mai mulți ani de când negociam cu soția mea, am decis să mă operez. Iar soția a fost de acord, însă cu condiția să fac operația la prof. dr. Cătălin Copăescu”, spune Răzvan.

În cele din urmă, Răzvan Popescu a devenit pacientul doctorului Ionuț Hutopilă.

Citeşte și: S-a însurat Răzvan Popescu, realizatorul de la Radio Zu

Obezitatea, o boală greu de controlat

Aproximativ 800 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de obezitate.

„Cea mai importantă formă de obezitate, cu repercusiuni metabolice, este obezitatea centrală, de tip abdominal. Cu cât mâncăm cantități mai mari de mâncare, cu atât abdomenul se mărește. Acest lucru se întamplă prin grăsimea în exces de sub piele care produce pliuri inestetice, precum și prin acumularea de grăsime în interiorul abdomenului și creșterea în volum a intestinelor.

Grăsimea din abdomen, localizată în jurul intestinelor, determină rezistență la insulină, care reprezintă mecanismul de apariție a uneia din cele mai importante afecțiuni generate de obezitate și anume diabetul zaharat de tip II. De asemenea și ficatul este afectat de procesul îngrășării”, spune Dr. Ionuț Hutopilă, medic primar chirurgie generală, chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității.

Schimbări după intervenție

În prezent, la aproape un an de la operație și cu 50 de kilograme în minus, Răzvan Popescu se simte bine si beneficiază de două schimbări importante: nu mai sforăie și nu mai transpiră abundent, așa cum se întâmpla pe vremuri.

„Acum, la aproape un an de la operație, sunt în etapa în care pot să mănânc orice, în care redescopăr mâncarea, pentru că multe dintre mâncărurile care îmi plăceau mult înainte nu mă mai atrag în momentul de față. De exemplu, dulciurile sunt ca un accesoriu, nu mai am dorința să dau iama în dulciuri. Operația bariatrică m-a ajutat să nu mai am pofte, să nu mai am foamea aia nebună, clar este cel mai bun ajutor pe care îl poți primi pentru a scăpa de kilograme.

Acum, mănânc într-o zi cam cât gustam înainte să mă așez la masă atunci când nu eram operat. Cam asta este diferența. Cel puțin în cazul meu, nu există nicio urmă de frustrare, care în dietele normale există. În dietele normale te confrunți cu foamea, cu poftele, ai ceva care te roade în permanență, care îți cere mâncare.”