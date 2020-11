Raluca Pastramă a renunțat la proces. Pepe: „Să își dea masca jos, să vedeți ce pumn în gură i-am dat”

Scandalul de violență conjugală dintre Pepe și Raluca Pastramă a luat sfârșit la Judecătoria Sectorului 2, din Capitală, după ce soția artistului a renunțat la proces.

Raluca Pastramă obținuse un ordin de protecție împotriva soțului ei în data de 19 noiembrie, după un incident petrecut în parcarea Stadionului Dinamo, din București, unde Pepe ar fi agresat-o fizic chiar sub privirile fetelor lor.

Pepe este de părere că ordinul de resticție a fost emis fără probe reale.

„Dacă ar fi existat vreo violență, ar fi fost dovedită astăzi! Eu de asta am tăcut, ca să vedeți cât de furmoasă este la față, nu are nimic. Neavând nimic și-a retras plângerea acum. Nu s-a întâmplat niciun act de violență, nimic, s-a încercat să se construiască niște probe pentru divorțul care urmează, dar nu s-a putut a fi construite. Să își dea masca jos, să vedeți ce pumn în gură i-am dat. Nu există așa ceva, oameni buni! Eu nu reprezint un pericol pentru nimeni, eu sunt cel mai bun și cel mai calm om din lume, dar problema mea este că sunt foarte argumentat când mă cert cu cineva și deranjez când spun adevărul. Acel ordin a fost emis fără nicio probă, nu a existat nicio zgârietură, nicio lovitură, niciun martor, nimic! Eu am de crescut și de educat niște copii”, a spus Pepe, la scurt timp după retragerea plângerii, potrivit playtech.ro.

Pepe și Raluca au decis să divorțeze la începutul lunii noiembrie. Pepe a făcut anunțul postând un videoclip pe YouTube. Cei doi au împreună două fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani).

