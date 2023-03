Primele imagini cu Ramona Păuleanu la Antena1, după ce a plecat de la PRO TV: „Am avut un milion de emoții”

A dat PRO TV-ul pentru Antena1 după 10 ani! Ramona Păuleanu schimbă televiziunea după ce doi ani și jumătate a fost în concediu maternal.

Soția avocatului Adrian Cuculis va prezenta rubrica Meto din cadrul Oservatorului. Întâlnirea cu colegii din Antenă a fost una emoționantă.

“Astăzi a fost așa și am fost super bucuroasă. Atmosfera caldă, prietenoasă, încurajari, aplauze la final, ce să mai, am fost mireasa zilei Mulțumesc tuturor pentru ziua asta frumoasă, plină de optimism, zâmbete și glume. Mai ales că pentru mine a fost extrem de important începutul.

Am avut un milion de emoții după aproape 3 ani în care nu am zis mai mult de „caca”, „papa”, „pipi” și, mai nou, „nu”, „pleacă de acolo”, „dă-te jos imediat”, Deci am început bine, vom continua și mai bine”, povestește Ramona Păuleanu pe o rețea de socializare.

Ramona Păuleanu, probleme după naștere

Ramona Păuleanu a trecut prin momente dureroase după nașterea prematură a gemenilor săi, Alexandra și Luca. Astăzi, îi e greu să vorbească despre suferința care a încercat-o atât de mult.

„E foarte greu să descrii ceea ce simți în momentul acela. Am avut o sarcină extrem de dificilă. Am născut la doar 29 de săptămâni. Am stat doar în pat. Băiatul a fost mai firav pentru că a avut o suferință totală, dar își reveniseră.

Acel tratament i-a scăzut foarte mult imunitatea și a contactat o bacterie din spital. Era în stare critică. Respira doar cu aparat de oxigen”, a povestit Ramona Păuleanu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Recuperarea fiului său, un miracol

Vedeta are convingerea că recuperarea fiului său ține de un miracol și că s-a produs în urma botezului.

„A fost un miracol că am reușit să fac lucrul ăsta. Medicii încercau să-mi spună pe ocolite. Ca să deschidă plămânul ei trebuiau să bage o presiune. Exista riscul să se spargă plămânul și să moară.

L-am botezat exact când a intrat în stare critică. Nu cu sentimentul că-l pierd și că-l va ajuta și va putea să treacă peste. Noi ne-am rugat foarte mult la Sf. Luca, i-am dus o cruciuliță specială la spital și băiatul a avut o schimbare fulminantă. Și în 3 săptămâni l-am luat acasă. Medicii spun că a fost un miracol. Nu le vine să creadă”, a adăugat vedeta.

Ramona Păuleanu a dat în judecată spitalul Filantropia

Adrian Cuculis și soția lui au dat în judecată Spitalul Filantropia din București și cer daune morale de un milion de euro.

„Eu am considerat că așa trebuie să fac. Să mergem în instanță. Cred că avem termen luna asta și o să vedem dacă au fost ei de vină sau nu. Eu așa consider, că ce s-a întâmplat a fost din cauza spitalului, a sistemului. Trebuie făcut ceva, nu se poate așa ceva”, mai spune Ramona Păuleanu.

Domeniul în care are investiții Ramona Păuleanu

În paralel, Ramona Păuleanu și soțul său câștigă bani și din imobiliare și au câteva proiecte fructoase.

„Oricât ar părea de ciudat la prima vedere, profesiile noastre nu sunt contrare proiectului imobiliar pe care l-am început. E simplu: toate activitățile presupun pasiune, seriozitate, responsabilitate. De ce am ales să facem asta? Pentru că am simțit că este o investiție din care toată lumea va ieși câștigătoare.

Noi sperăm la un profit, minim atenție, iar cumpărătorii vor avea, la gata, casa pe care și-o doresc, la un preț onest. Nu este pentru prima dată când construim, nu suntem începători, este doar prima dată când construim pentru familii. Avem, printre altele, un cămin pentru persoane vârstnice ridicat de noi”, spunea Ramona pentru Fanatik.

