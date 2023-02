Prima reacție a lui Lino Golden, după ce a fost lovit de tramvai. Artistul s-a fotografiat pe un pat de spital

Lino Golden (26 de ani) a fost implicat într-un accident rutier grav, joi, 16 februarie, pe Șoseaua Alexandriei, din București.

Cântărețul nu a acordat prioritate unui tramvai, iar acesta a lovit din plin mașina în care se afla. La locul accidentului au sosit un echipaj SMURD și o Salvare, iar Lino a fost loat și dus la Spitalul Universitar pentru a primi îngrijiri medicale.

”Șoseaua Antiaeriană-Șoseaua Alexandriei, accident rutier auto cu tramvai. Este restricționat traficul tramvaielor pe Șoseaua Alexandriei, sensul către Piața Rahova. Conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Universitar. Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind 0.”, au declarat autoritățile.

Polițiștii Brigăzii Rutiere au testat alcoolemia vatmanului, dar și pe cea a lui Lino, iar concluzia a fost că niciunul nu consumase băuturi alcoolice.

Traficul tramvaielor pe Șoseaua Alexandriei, spre Rahova, a fost restricționat o vreme.

Polițiștii încearcă să stabilească dacă artistul a forțat trecerea în interseție. Oamenii legii au deschis un dosar penal în rem în acest caz, pentru vătămare corporală din culpă.

Martorii susțin că accidentul s-a produs după ce vatmanul tramvaiului acordase prioritate la o trecere de pietoni, iar artistul i-ar fi tăiat calea.

La scurt timp după accident, Lino Golden a postat pe conturile sale sociale câteva fotografii de la locul cu pricina și un mesaj prin care le transmite fanilor că este ok.

„Sunt ok. Un meci mai prost” – a transmis Lino Golden pe Instagram.

Lino Golden (pe numele real Radu Cârstea ) s-a lasnat în industria muzicală din România drept „fiul adoptiv” al lui Alex Velea. Ani la rând el a făcut parte din echipa lui Velea, la Golden Boy Society. După o serie de neînțelegeri, Lino s-a despărțit profesional de Alex Velea, lansându-se pe cont propiru.

„Fiecare și-a văzut de drumul lui, nu mai vorbim, pentru că au fost prea multe lucruri spuse, dar am preferat, cel puțin eu, să fiu matur, chiar dacă am avut o perioadă pe Instagram când am fost prost și am făcut greșeli.

Oricum în România e gândirea asta, că dacă un om te-a ajutat trebuie să îi rămâi sclav toată viața. Eu o să îi iubesc și respect. O să le fiu recunoscător până o să mor”, a spus Lino Golden la PRO TV, în emisiunea “La Măruță”.

Foto – Instagram