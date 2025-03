Povestea de viață a astroloagei Minerva: Diagnosticul greșit de leucemie și moartea clinică

Minerva, pe numele său real Gabriela Dima, s-a stins din viață astăzi, 7 martie a.c., la vârsta de 66 de ani. Și-a petrecut ultimele luni din viață în spitalele din București și din străinătate, iar vestea morții a venit ca un șoc pentru cunoscuții acesteia. A avut o viață marcată de încercări grele încă din copilărie. Diagnosticul greșit de leucemie, moartea clinică și numeroasele suferințe prin care a trecut au transformat-o pe Minerva într-o persoană extrem de puternică.

Minerva a fost suspectă de leucemie la 9 ani

Astroloaga Minerva, pe numele său real Gabriela Dima, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. În dimineața zilei de vineri, 7 martie 2025, Minerva a decedat la Spitalul Sfântul Ioan din București, după o luptă îndelungată cu o boală necruțătoare.

Cunoscuta astroloagă a avut o poveste de viață marcată de multe încercări și drame. La vârsta de doar 9 ani, a fost diagnosticată greșit cu leucemie, o veste care i-a marcat copilăria și a adus multă suferință în viața ei. Deși boala nu a fost corect diagnosticată, această perioadă dificilă a avut un impact profund asupra sa.

„Am trecut prin asta la nouă ani. A fost o luptă continuă cu mine şi cu părinţii mei. La nouă ani s-a constatat o leucemie limfocitară acută. Nu era nimeni sigur de diagnostic. Eu am constatat mai târziu, la 17 ani, când am întrebat-o pe mama: ‘Eu de ce nu am voie să mă joc sau să ies’. Nu aveam voie să fac nicio mişcare bruscă. E cumplit când eşti pe patul spitalului în starea aia. M-am luptat vreo 17 ani şi acum mai iau medicamente. Nu am avut copilărie, am trăit ca într-o cuşcă în spital”, a povestit Minerva.

După o lungă perioadă petrecută în spitale, în care a suferit mai multe intervenții chirurgicale, Minerva a descoperit că diagnosticul de leucemie fusese greșit. Totuși, acest parcurs greu i-a marcat copilăria, fiind nevoită să suporte dureri și să înfrunte mult timp o realitate dură de spitalizare.



„Îmi era din ce în ce mai rău. Acumulam apa văzând cu ochii. Mă umflam ca un balon. Pielea începuse să crape și limfa să-mi curgă pe picioare. Mă sufocam. Au fost zile în care am dormit în șezut.Dimineața la 7.00, a venit fratele meu cu un cărucior și așa m-am dus. Prima oară venisem pe picioarele mele, iar acum mă simțeam groaznic, nu voiam decât totul să se termine, indiferent cum. I-am spus fratelui meu ca are procură în cazul că plec dincolo, să scotă banii din bancă să facă cele lumești. Că actele juridice sunt în regulă, răspunsul lui a fost să termin cu prostiile”, a spus ea.

Minerva a fost în moarte clinică, după un accident rutier

La 26 de ani, pe numele său real Gabriela Dima, cunoscuta astroloagă a suferit un grav accident rutier și a fost operată de urgență la un spital din Timișoara. În podcastul lui Damian Drăghici, Minerva a povestit că a avut parte de o experiență neobișnuită.

„În perioada aia cât am fost în moarte clinică m-am văzut, era foarte bine, aveam o senzație din aia interioară de bine. M-am dat jos de pe masa de operație, nu era nimeni lângă mine, nu mai era nimeni, dar nu eram tăiată. Mă uitam să văd dacă se terminse operația și am ieșit prin curtea spitalului. Nu era nimeni pe străzi în Timișoara și am luat-o pe Calea Aradului să mă duc acasă. Și la un moment dat când să trec un pârâu apare o mașină, am zis că am nimerit pe platoul de filmare la Sergiu Nicolaescu.

Îți dai seama ce era mintea mea atunci și zic «să vezi ce mă ia ăsta la înjurat acum că i-am stricat cadrul». Și se apropie mașina, era un Bugati, am văzut o doamnă cu voaletă, cu o umbreluță și un bărbat.

Cel de la volan era în uniforma ofițerilor români din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Dar era ca și cum ieșise dintr-o explozie. Doamna, în schimb, era foarte elegantă și s-a oprit în dreptul meu și stăteam zmirnă. Zice «iar o superi pe maică-ta?». Și zic «nu, vreau să mă duc acasă, la copii». Zice: ai foarte multe de făcut, hai întoarce-te înapoi, că ai să te duci și la copii. Și, ca niciodată, eu care sunt spirit rebel, am urcat în mașină lângă ea”, a declarat Minerva în podcastul lui Damian Drăghici.

A murit la 66 de ani

Vestea cutremurătoare a fost dată de Sanda Ionescu, pe o rețea de socializare, o bună prietenă a Minervei.

„Drum lin și în Lumină, iubita mea! Astrologia românească azi e în doliu! Mulțumim pentru tot ce ne-ai lăsat”, a scris astroloaga Sanda Ionescu pe o rețea de socializare, ea fiind cea care a făcut anunțul public.

Foto – Facebook/Captură Video

