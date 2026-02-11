Petre Roman și Silvia Chifiriuc, surprinși într-o apariție publică rară. Cum au fost fotografiați chiar în fața locuinței

Petre Roman (79 de ani) și Silvia Chifiriuc (53 de ani) au fost surprinși de paparazzi într-o apariție publică rară. Cei doi au fost fotografiați în fața locuinței lor, într-un moment de viață de familie care arată cât de bine funcționează relația lor, chiar și după aproape două decenii de căsnicie.

O familie unită, surprinsă în momentele de zi cu zi

Potrivit fotografiilor surprinse de paparazzi Cancan, Silvia Chifiriuc a fost prima care a apărut în fața casei. A parcat mașina și l-a lăsat pe fiul lor, Petrus, adolescentul care seamănă izbitor cu tatăl său. Scena este una obișnuită pentru o mamă implicată, chiar dacă băiatul este deja licean, cu telefonul într-o mână și sticla de cola în cealaltă — imagine tipică pentru generația lui.

La scurt timp, și-a făcut apariția și Petre Roman. Fostul premier nu a venit cu orice mașină, ci cu o Tesla, semn că rămâne conectat la tehnologie și la avantajele ei, inclusiv cele legate de parcarea gratuită în Capitală. Un detaliu care arată că Roman rămâne atent la orice mic beneficiu, chiar și la 80 de ani.

Gesturi tandre care vorbesc de la sine

Deși Silvia a intrat prima în locuință, nu a uitat să-și sărute soțul înainte de a trece pragul. Momentul surprins de paparazzi arată o apropiere reală între cei doi, o intimitate care nu s-a pierdut în timp. Privindu-i, cu greu ai spune că Petre Roman se apropie de 80 de ani — gesturile lor sunt ale unui cuplu care încă se bucură unul de celălalt.

Diferența de vârstă de 26 de ani pare să nu fi afectat deloc dinamica relației. Dimpotrivă, Silvia pare să fie sursa energiei și vitalității lui Roman, femeia care i-a dăruit un fiu la o vârstă la care alții se retrag la pensie.

O căsnicie care rezistă timpului

În iunie, Petre Roman și Silvia Chifiriuc vor sărbători 18 ani de căsnicie. O relație care a trecut testul timpului, al diferenței de vârstă și al expunerii publice. Iar imaginile recente confirmă că între ei există în continuare afecțiune, respect și o legătură solidă.

Petre Roman se pregătește să împlinească 80 de ani, dar apariția alături de Silvia arată că spiritul său rămâne tânăr. Iar dacă există un secret al longevității sale, cu siguranță Silvia are un rol important în această ecuație.

