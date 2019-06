Pamela Anderson, despre iubitul ei: ”Este un monstru”

Pamela Anderson, 51 de ani, și Adil Rami sunt împreună de doi ani. El este fundaș la Olympique Marseille și face parte din echipa națională a Franței. Diferența de vârstă dintre ei, de 18 ani, nu a părut să reprezinte o problemă pentru cuplul lor. Relația lor nu a fost însă, una perfectă, ei având o despărțire de aproximativ șase luni, după care s-au împcat. Unele surse susțineau că Adil Rami este destul de posesiv și că o îndepărtează pe Pamela de familie și prieteni.

Dar se pare că lucrurile erau mult mai grave de atât. Conform declarațiilor făcute de actriță pe rețelele sociale, Adil Rami ”este un monstru”.

”Îmi este greu să accept. Ultimii doi ani din viața meau au fost o mare minciună. Am fost păcălită, m-a făcut să cred că suntem foarte îndrăgostiți. Sunt distrusă de ceea ce am aflat în ultimele zile, că el ducea o viață dublă. Glumea despre alți fotbaliști care au iubite în același bloc în care locuiesc cu soțiile. Spunea că acei bărbați sunt monștri. Dar el este și mai rău. Cum e posibil să controlezi așa mințile și inimile a două femei? Sunt sigură că au mai fost și altele. El este monstrul. Cum am putut să ajut atâția oameni, dar nu am avut înțelepciunea să mă ajut pe mine însămi?”, a scris Pamela Anderson, care a postat și o imagine alb-negru cu ea și fostul iubit.

Foto: Hepta.ro / Abaca Press / Domine Jerome/ABACA

