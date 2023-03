Otilia Bilionera, internată de urgență într-un spital din Pakistan. Cu ce s-a confruntat artista

Otilia Bilionera a avut de suținut un concert în Pakistan, dar de la spectacol a ajuns direct pe mâna medicilor. Pentru că se simțea rău, artista a fost pusă imediat pe perfuzii. Otilia Bilionera a revenit acum în țară, dar cum problemele nu au dispărut, a decis ca în perioada imediat următoare să își facă mai multe investigații.

Otilia Bilionera s-a confruntat și în trecut cu probleme de sănătate. Ba mai mult, și relația pe care o avea la acel moment a avut de suferit din cauza asta.

Otilia Bilionera: „Mi-a fost rău în ziua concertului, am avut nişte crize”

”Am mers mult cu maşina, probabil mi-a fost frig, așa că am răcit la ovare, am făcut cistită mai exact. Mi-a fost rău în ziua concertului, am avut nişte crize. Știi că atunci când ai cistită trebuie să urinezi neapărat şi ai disconfortul acela şi trebuia să ne deplasăm cu maşina în alt oraş, așa că pe pe drum nu aveai efectiv unde să opreşti.

Am încercat să îndur până am ţinut spectacolul, așa că în timpul concertului a fost destul de greu şi apoi, a doua zi, am văzut că nu îmi trece și m-am dus la spital”, a povestit Otilia Bilionera pentru Antena Stars.

Otilia Bilionera, în spital pe perfuzii

Artista a fost pusă imediat pe perfuzii. “Nu mai puteam de durere, mi-au dat tratament, am ajuns acasă, dar tot nu mi-a trecut. Trebuie să ajung neapărat la un doctor aici, că acolo chiar nu ai unde să mergi, nu e ca la noi, e foarte greu.

O să îmi fac programare, dar m-am odihnit, abia m-am trezit, a fost destul de obositor, nu am dormit trei nopţi”, a mai spus solista.

Otilia Bilionera, aproape de o tragedie

În urmă cu cinci ani, Otilia a mai trecut printr-o cumpănă. Artista a avut atunci un chist pe ovar care s-a spart și a cauzat complicații. A ajuns la spital, în Turcia, în ultimul moment, iar medicii au salvat-o.

Otilia Bilionera a făcut de curând mai multe dezvăluiri despre experiența prin care a trecut în emisiunea În Oglindă.

‘Am avut o operație, o hemoragie internă. Am avut un chist, care s-a spart, chiar de ziua mea. El m-a dus la spital, era obișnuit cu mine, eram o fire mai bolnăvicioasă, mereu mergeam la spital. La numai o lună după această intervenție chirurgicală, mi-am pus implanturi (mamare – n.r.), era cea de-a doua anestezie generală, corpul meu era foarte slăbit.

Atunci am intrat într-o depresie. Făceam atacuri de panică , eram tot timpul supărată, el a început să se sature ca eu să fiu mereu bolnavă, să am mereu nevoie de ajutor. Luam uneori pastile și dormeam câte două zile. Atunci s-a produs o ruptură între noi!”, a mărturisit Otilia Bilionera.

Foto: Facebook