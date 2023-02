Otilia Bilionera, primele declarații după cutremurul din Turcia, țară unde locuiește iubitul ei: “M-am întors acum două zile de acolo”/ Exclusiv

Otilia Bilionera a rămas impresionată de drama din Turcia, țară de care o leagă numeroase amintiri și unde locuiește iubitul ei. Ba mai mult, artista a recunoscut, pentru UNICA.RO, că a fost la un pas să trăiască pe viu cutremurul, pentru că, în urmă cu două zile, se afla acolo.

Otilia merge frecvent în Turcia, uneori susține câte un concert, alteori merge pur și simplu în vacanță. Ba chiar și viața ei amoroasă e legată de aceste locuri. Destinul a fost însă de partea ei, pentru că, în urmă cu două zile, înainte ca Turcia să se scalde în lacrimi, artista, care se afla acolo, a revenit în România.

Otilia Bilionera: „Am mai prins cutremure și când am fost în Bodrum”

“M-am întors acum două zile din Turcia, am fost cu treabă. Am mai prins cutremure și când am fost în Bodrum. Prietenii mei stau într-o zonă în care seismele se simt mai puțin. Sigur, și ei sunt cu adevărat îngrijorați de soarta rudelor aflate în zonele calamitate. Chiar și noi care suntem la mii de km distanță am văzut că ne-am mobilizat și trimitem ajutoare și susținere prin intermediul Guvernului”, a mărturisit Otilia Bilionera pentru UNICA.RO.

Cu toate, artista nu s-a speriat și se întoarce în Turcia.



„Voi ajunge în Turcia în luna mai 2023. Nu am nicio problemă să merg. Dacă e să se întâmple, se întâmplă oriunde. Până atunci sunt prinsă cu realizarea unor noi piese, voi filma și videoclipuri. Urmează o perioadă extrem de intensă din punct de vedere muzical pentru mine, pentru că în această perioadă de timp sunt foarte multe acțiuni de studio, de filmat, de fotografiat, am și câteva concerte”, a spus Otilia Bilionera pentru UNICA.RO.

Otilia și-a găsit dragostea în Turcia: „Iubitul meu locuiește în Yalova, acolo nu se simt cutremurele intens”

Solista are de câteva luni o relație cu un bărbat din Turcia, care are o afacere acolo și pe care l-a întâlnit la un concert. Din fericire, iubitul artistei locuiește într-o altă zonă, așa că nu s-a aflat în pericol în timpul cutremurului.

“Iubitul meu locuiește în Yalova, o zonă cu ape termale, iar acolo nu se simt cutremurele atât de intens. Am fost îngrijorată pentru că și eu acum ceva timp am prins un cutremur în Turcia, la Bodrum. Și am fost extrem de panicată atunci. Dimineață, când m-am trezit și am văzut cât de grav este și câtă lume este dată dispărută, am înghețat de spaimă”, a mărturisit solista pentru UNICA.RO.

Otilia vorbește cu multă dragoste de bărbatul din viața ei.

“S-a îndrăgostit foarte mult de mine. Deja, după două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și luptă să fiu cu el. Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară. Am posibilitatea să mă mut acolo și să vin aici când am treabă”, mărturisea, nu cu mult timp în urmă, Otilia Bilionera într-un podcast.

Vă reamintim că Turcia a fost lovită, luni dimineață, de un cutremur devastator. Seismul a avut 7, 8 pe scara Richter și a distrus partea de sud a Turciei, provincia Gaziantep. Bilanțul victimelor depășește 1700 în Turcia și Siria, până în prezent, dar numărul crește de la o oră la alta. Seimul a fost urmat de mai multe replici. La ora locală 13.25 (12.25 în România) Turcia s-a cutremurat din nou. Seismul, care s-a simțit în mai multe orase, a avut o intensitate de peste 7.

