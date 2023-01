Octavia Geamănu și Marian Ionescu aniversează trei ani de la nuntă: „Fac niște planuri cât încă mai am salariu”

Octavia Geamănu și Marian Ionescu și-au jurat iubire, în urmă cu trei ani, iar de atunci au fost întotdeauna sprijin unul pentru celălalt. “O fată ca ea” a căutat Marian Ionescu ani la rând și a venit un moment când a și găsit-o. Octavia Geamănu și componentul trupei Direcția 5 bifează astăzi trei ani de la cununia religioasă, iar pe 31 ianuarie vor marca opt ani de la momentul în care au ajuns în fața ofițerului stării civile. Povestea lor merge însă timid înainte. Octavia Geamănu și Marian Ionescu, 3 ani de la cununia religioasă

În timp ce așteaptă decizia în procesul cu Antena 1, după ce a fost scoasă brusc de pe post, Octavia Geamănu retrăiește momentele care i-au adus atât de multă fericire. Povestea e legată tot de o zi de ianuarie.

“Ianuarie e luna în care viața mi-a adus de multe ori schimbări importante, începând cu perioada liceului, continuând cu anii ce-au urmat. Minunate și total neașteptate de fiecare dată. Chiar și-o cununie religioasă ori civilă te pot lua prin surprindere când decizi să faci asta cu doar două săptămâni înainte. În ambele cazuri. De fapt, nici n-ai timp să fii surprins în astfel de situații. Asta e partea bună. Mărturisesc că aștept cu entuziasm sfârșitul acestei luni, optimistă cum sunt. Nu neapărat pentru că pe 31 vor fi 8 ani de când sunt femeie măritată, deci sigur primesc vreun cadou, (adică sper fiind totuși o zi importantă), ci așa, pur și simplu. Cine știe ce surprize mă așteaptă. Până una altă azi mi-am propus să fiu zen “la muncă” și cum tot pare că n-am ce face, pot să visez la o zi de 25 ianuarie de-acum 3 ani”, povestește vedeta pe Facebook.

O nuntă altfel: Octavia – cu mașina, Marian- cu motocicleta

Octavia Geamănu și Marian Ionescu au fost doi miri atipici. Cei doi au vrut ca marele eveniment să fie unul al lor și să aibă un parfum aparte, așa că ea a venit la volanul mașinii sale, iar el și-a făcut intrarea pe motocicletă.

“Într-o minunată de sâmbătă, cu soare și 11 grade Celsius, la volanul mășinii mele, ajungeam în fața Bisericii Bucur cu mari emoții, căci mă aștepta al meu soț care venise cu motocicleta, eram pregătiți să primim sfânta taină a cununiei. Îmi amintesc perfect privirea lui de milioane când m-a văzut coborând din mășină”, mai spune Octavia Geamănu.

Octavia Geamănu și Marian Ionescu, la fel de îndrăgostiți

Dragostea dintre ei nu și-a pierdut însă niciun moment din strălucire în acești ani și e la fel puternică, spune vedeta. Cu toate astea, luna de miere se lasă și acum așteptată. Octavia are însă planuri mari.

“Partea bună e că încă are acea privire. Și cum pare că dragostea durează mai mult de trei ani, iar luna de miere în sensul înțeles de toți n-am avut până acum, mă gândesc că e un moment bun să fac niște planuri cât încă mai am salariu. Pare amuzant, da’ e serioasă treaba. Pam, pam. I wish you love! Poze cu dl. Ionescu de-atunci am…una și bună. Țin de ea cu dinții, deci n-o postez”, a adăugat soția lui Marian Ionescu.

