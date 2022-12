Octavia Geamănu a oferit un interviu în exclusivitate pentru cei de la OkMagazine, în care a povestit despre relația pe care o are cu Marian Ionescu, dar și despre motivele pentru care nu mai apărut la pupitrul știrilor de la Observatorul Antenei 1.

Octavia Geamănu și Marian Ionescu sunt căsătoriți de șapte ani și au ales de la bun început să păstreze discreția privind familia lor. Acum, fosta prezentatoare și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu și a povestit cum este viața cuplului la șapte ani de când au decis să își unească destinele.

Octavia Geamănu și Marian Ionescu au dormitoare separate

Fosta prezentatoare de la Observator a povestit că s-a ocupat personal de amenajarea casei, dar și că ea și Marian Ionescu au dormitoare separate.

„N-am apelat la niciun arhitect, nu ne-am inspirat din nicio revistă, ci pur și simplu am făcut-o după cum am simțit amândoi. (…) Mi se pare o casă potrivită unor oameni cu suflet de artist. În plus, și noi, ai casei, avem fiecare spațiul nostru. Marian are dormitorul lui, iar acesta este dormitorul meu, cu baia mea… spațiul meu personal. La etaj, este atelierul de pictură al lui Marian și dormitorul lui Andrei. Andrei mi-a zis că, atunci când o să crească, spațiul acela va fi doar pentru el și musafirii lui.”, a spus Octavia Geamănu pentru OK Magazine.

De ce nu mai prezintă Octavia Geamănu știrile la Antena 1: „Banii vin”

În ceea ce privește cariera, încă din luna iunie a acestui an, cunoscuta prezentatoare nu a mai apărut la pupitrul știrilor de la Observator. Ulterior, Octavia Geamănu a explicat că nu a primit nicio explicație din partea trustului la care a lucrat timp de mulți ani și a fost nevoită să se adreseze instanțelor judecătorești. Nici până în prezent vedeta nu a desfăcut contractul de muncă cu trustul Antena Group și așteaptă să i se facă dreptate în instanță.

„Sunt într-o situație neplăcută, chiar dacă eu sunt în continuare angajată, cu aceleași drepturi. Sunt în concediul de odihnă, pentru că aveam foarte multe zile de concediu de recuperat, după ce, în ultimii 5-6 ani, nu mi-am luat aproape deloc libere. Mai sunt în concediu până pe 3 ianuarie, timp în care avem și un proces pe rol. A trecut primul termen, în decembrie urmează al doilea. Probabil că al treilea termen mă va prinde în redacție sau nu. (…) Banii vin. Și sunt într-un concediu de odihnă binemeritat, aveam 100 și ceva de zile de luat. Cel mai lung concediu de odihnă al meu. Nici când am fost însărcinată nu am stat atât”, a spus Octavia Geamănu.

Octavia Geamănu, despre „războiul” cu Antena 1: „Nu are nimeni ce să îmi reproșeze”

Octavia Geamănu a suferit din cauza dispariției sale de la Observator. Deși a susținut că această alegere este „chinuitoare”, jurnalista își dorește să-și facă dreptate și să sesizeze toate ilegalitățile la care a fost supusă. Mai mult, Octavia spune că se bucură de susținere din partea soțului, Marian Ionescu.

„Totuși, nu poți să ștergi cu buretele 18 ani. 18 ani în care Antena 1 a fost parte din mine. Eu am avut familia mea și familia Antena 1. Și cineva într-o zi a decis ca eu să nu mai fac parte din echipa Observator, fără nicio explicație. Din contră, spunându-mi că sunt perfectă și că nu are nimeni ce să-mi reproșeze. Am luat-o cum a venit, pentru că sunt un om rațional”, a mai adăugat Octavia.

Cum s-au cunoscut Octavia Geamănu și Marian Ionescu

Prezentatoarea este căsătorită cu Marian Ionescu de 7 ani și împreună au un băiețel, pe Andrei. În 2015, Octavia Geamănu și Marian Ionescu s-au căsătorit civil, iar cununia religioasă au făcut-o abia în 2020. Deși trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, vedeta a recunoscut în cadrul unui interviu că la început nu îl considera ca fiind un bărbat atrăgător pe Marian Ionescu.

