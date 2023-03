Octavia Geamănu, concediată de Antena 1: “S-a încheiat hărțuirea, coșmarul ultimelor 9 luni din viața mea”

S-a revoltat după ce a fost scoasă pe neașteptate de la Observator și trimisă în spatele camerelor. Octavia Geamănu a dat în judecată Antena 1, locul în care a activat în ultimii 18 ani, și și-a cerut dreptatea în justiție. În timp ce procesul e în desfășurare și verdictul se lasă așteptat, vedeta a fost, ieri, concediată.

Afectată de situație, Octavia Geamănu spune că nu merita lucrurile pe care le trăiește și acesta a și fost motivul pentru care a decis să lupte cu toate armele.

Octavia Geamănu: „Sunt liberă de contract”

“Pe vremuri, când vedeam cum își iau “La revedere” unii dintre colegi, într-un firesc profesional devenit obișnuință, de la pupitrul Observatorului, predând ștafeta celui care urma, anunțându-și fiecare planurile, nu mă gândeam la cum voi face eu, dar nici că voi fi în situația asta. Cert e că s-a încheiat hărțuirea, coșmarul ultimelor 9 luni din viața mea, timp în care am sperat că îmi pot relua activitatea mea, că oamenii vor fi mai buni. Cum s-ar zice, sunt liberă de contract. Și chiar așa mă simt, liberă. Mare lucru.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Mă mai întreabă lumea : “Și ce-ai învățat din asta?”. Răspunsul e: nimic. Aș face totul absolut la fel din prima până-n ultima zi din toți acești ani. Ar fi murit o parte din mine în fiecare zi să accept un abuz, ulterior mai multe, fără să lupt. Căci așa cum mi s-a spus întotdeauna, fără excepție, am fost impecabilă și nimeni nu a avut ce să-mi reproșeze”, spune Octavia Geamănu pe o rețea de socializare, după ce a fost concediată de Antena 1.

Octavia Geamănu: “Procesele merg mai departe”

Vedeta le e recunoscătoare celor care i-au rămas aproape în această perioadă complicată. “Deși concedierea produsă are motivație disciplinară în viziunea unora, momentul în care mi-a fost înmânată decizia a fost cireașa de pe tortul grețos, drept răsplată pentru fidelitate, dedicare, implicare, muncă etc. Partea bună e că odată cu această concediere am ieșit din acest nod fără vreun regret, cu maximă încredere în Dumnezeu și în destin, în avocații mei de nota zece și în instanță, desigur, că așa-i uneori în viață.

Procesele merg mai departe, pentru că eu am crezut de la început în dreptate, și asta cred și acum. Vă țin la curent, pare interesant de urmărit “subiectul”. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru că mi-ați fost alături în acești 18 ani minunați și mai ales în ultimile 9 luni. Vă simt aproape”, spune Octavia Geamănu.

„Am știut mereu ce vreau”

Soția lui Marian Ionescu are planuri mari și știe care va fi drumul pe care va merge de acum înainte.

“Ce voi face? Îmi concentrez energia exact în direcția în care știu că vreau să merg. Partea bună e că mereu am știut ce vreau, așa cum mereu am știut ce nu vreau. Le mulțumesc enorm acelor colegi care mi-au fost aproape până în ultima zi petrecută în Antena și oamenilor care au crezut în mine în timpul acestei călătorii extraordinare. Cu dragoste vă trimit gânduri bune”, adaugă Octavia.

Ce salariu a avut Octavia Geamănu la început, la Antena 1

Octavia a avut multe de înfruntat până să simtă succesul. “Când m-am mutat în București, pe 1 martie 2007, câştigam până în 1.500 de lei pe lună. Nu ştiu cum, dar reuşeam să mă descurc. Plăteam chirie, locuiam într-un apartament cu 3 camere în zona 13 septembrie, împreună cu alte două fete. Zacusca făcută de mama era cea mai mare delicatesă. Nu stiam să gătesc – nu că s-ar fi schimbat ceva între timp la acest capitol – dar încercam destul de des să fac ficăţei şi pulpe dezosate. Pe cele din urmă nu reuşeam mai niciodată să le prăjesc cum trebuie. Aproape că mişcau în farfurie. Cartofii prăjiţi erau la ordinea zilei. Şi covrigii la un leu”, povestea Octavia Geamănu pe blog.

“Uneori, eram atât de epuizată fizic şi psihic încât adormeam plângând”

Muncea enorm și își dorea să răzbată. “Eram reporter la Antena 1. Alergam de dimineaţa până seara. Uneori, eram atât de epuizată fizic şi psihic încât adormeam plângând, rugându-ma să rezist, să pot să merg pe drumul meu. Am avut mereu încredere în destinul meu şi i-am simţit dragostea lui Dumnezeu în fiecare secundă. Am reuşit să mă păstrez la distanţă de intrigi, de compromisuri, minciuni, lucruri deşarte”, mai spunea ea.

Octavia Geamănu: “Mall-ul era ca un muzeu. Îmi cumpăram ceva nou o dată la câteva luni”

Vedeta stătea departe de tentațiile din mall, pentru că nu avea bani de cheltuit. “Pe vremea aceea, Zara sau Mango erau branduri de lux pentru mine. Îmi cumpăram ceva nou o dată la câteva luni. Mall-ul era ca un muzeu. Frumos, dar văzut din afară. Făceam o oră şi ceva pâna la redacţie dus şi, uneori, chiar două ore la întors. Schimbam trei mijloace de transport în comun şi, uneori, din pricina unora certaţi cu dușul, trebuia să merg pe jos staţii bune.

Câteodată mai şi ploua, mai era şi frig, îngheţam aşteptând autobuzul care, atunci când venea, era atât de plin încat trebuia să-l aştept pe următorul. Eram supărată pe mine, pentru că aleg drumul asta… Al naibii de greu. Mai obişnuiam s-o “cert” pe mama pentru că m-a făcut atât de corectă. Îmi pot imagina de câte ori o fi plâns şi ea pentru că nu e lângă mine, să poată să aibă grijă de mine”, povestea Octavia.

Foto: Facebook