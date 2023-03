Oana Mizil a slăbit 24 de kilograme. De ce s-a îngrășat și cum a reușit să își recapete silueta

A fost întotdeauna slabă, dar problemele pe care le-a avut i-au dat viața peste cap. Oana Mizil s-a îngrășat rapid 15 kilograme din cauza stresului. A început să țină dietă, să facă sport, dar nimic nu o mai ajuta.

O vizită la medicul nutriționist a ajutat-o să scape de 24 de kilograme, iar rezultatul o bucură teribil astăzi.

Oana Mizil: „În tinerețe aveam 49-50 de kilograme”

„Eu întotdeauna am fost slabă. În tinerețe aveam până în 49-50 de kilograme. După care, între 20 și 30 de ani, am oscilat între 50 și 51 de kilograme. În sarcina am intrat cu 52 de kilograme și am luat doar 9 kilograme, pe care le-am dat jos imediat cum am născut, dar din nefericire, în urma unui incident și cu stresul și cu tot, am făcut o urticarie cronică acută, trei săptămâni am stat pe branulă și m-am îngrășat 15 kilograme. Mi-a fost foarte greu, am încercat orice dietă”, a mărturisit Oana Mizil la Antena Stars.

Atunci, fosta parteneră a lui Marian Vanghelia s-a lansat într-o luptă contra kilogramelor. A început să se informeze, să studieze. Deși mânca sănătos, rezultatele întârziau să apară. Oana a ajuns așa la un medic nutriționist, apoi a mers în Germania și a făcut anumite analize.

Oana Mizil, tratamentul care a ajutat-o să slăbească

„Nu puteam să mai dau jos deloc, țineam dietă, făceam și sport. Chiar nu puteam. Eu întotdeaua am mâncat sănătos, așa îmi cresc și copilul. M-am dus la un medic nutriționist. Împreună am reușit să stabilim acest tratament cu injecții. Am citit foarte mult înainte să încep, am fost și în Germania ca să mă interesez. Acolo am vorbit și cu un nutriționist. M-a controlat, am făcut analize și am văzut că sunt perfect sănătoasă”, a mai spus Oana Mizil.

În prima lună a scăzut câteva kilograme, iar treptat a reușit să câștige bătălia propusă.

„Am slăbit frumos, natural, 24 de kilograme în 4-5 luni. Am ajuns la 53 de kilograme. Mă simt foarte bine, mai ales că s-a dus toată grăsimea viscerală de pe organe și aici a contat foarte mult, asta pentru că începusem să am oscilații de tensiune, nu mă simțeam bine, mergeam spre un diabet”, a mai dezvăluit Oana Mizil, la Antena Stars.

Vedeta a avut întotdeauna grijă de felul în care arată, iar cele mai multe reguli de frumusețe le aplică acasă.

Cum își îngrijește părul acasă

„Îmi fac tot felul de tratamente pe care le-am învățat de la bunica mea și de la mama mea. Eu mă spăl de două ori pe săptămână cu târâțe, luate din piață, după care pun orice fruct am în casă, struguri, căpșuni, banană. Asta îmi pun și în păr. Am amestecat și galbenuș de ou și miere”, a mai spus Oana Mizil.