Oana Matache, primele declarații despre divorț: „Mi-a trebuit mult curaj să fac chestia asta”. Sora Deliei și noul ei iubit s-au mutat împreună

Oana Matache a confirmat divorțul de tatăl copiilor ei. Totodată, sora Deliei s-a afișat împreună cu noul ei iubit, Radu. Cei doi au vorbit deschis despre relația lor în mediul online.

Oana Matache și iubitul ei, Radu, s-au afișat pentru prima oară împreună în mediul online. Cei doi au vorbit deschis despre relația lor, iar sora Deliei a dat detalii despre divorțul de partenerul ei de viață, Răzvan Miheț.

Ce a spus Oana Matache a confirmat divorțul

Oana Matache, în vârstă de 31 de ani, a vorbit sincer despre schimbările care s-au petrecut în viața ei în ultima vreme. Sora Deliei a fost surprinsă recent alături de noul ei iubit, Radu, și a decis să dea cărțile pe față cu privire la divorțul de Răzvan Miheț. Cei doi erau căsătoriți din 2017 și au împreună doi copii.

În cadrul unui episod video de pe o platformă de streaming, Oana a povestit că decizia de a divorța nu a fost una luată în grabă. Cei doi s-au despărțit de comun acord, iar separarea nu a fost deloc una ușoară. Totodată, sora mai mică a Deliei a recunoscut faptul că întâlnirea cu Radu a grăbit puțin lucrurile.

„Totul s-a întâmplat firesc, nu au fost scandaluri. Și am mai auzit chestia asta: Băi, dar cum să divorțezi așa, dar ce, te bate? Nu, nu trebuie să mănânci bătaie ca să alegi să nu mai stai într-o relație. Repet, toxicitatea poate să vină din multe părți. (…)”.

„Este foarte obositor și este foarte multă anxietate și foarte multă frică”

„Și da, mi-a trebuit mult curaj să fac chestia asta, că nu e ca și când m-am plictisit și m-am trezit într-o dimineață: Vreau să mă mut cu doi copii singură. Și e o chestie care s-ar fi întâmplat oricum, faptul că eu l-am cunoscut pe Radu doar a urgentat un pic lucrurile.

Este foarte obositor și este foarte multă anxietate și foarte multă frică. Este o experiență înspăimântătoare și culmea nu dinamica dintre soție și soț, cel puțin nu în cazul meu, cât părerile care vin din toate părțile și intervențiile și drama care se face. Am fost curajoasă când am făcut acest pas, dar eram conștientă că pot să duc chestia asta”, a mărturisit Oana Matache.

Oana Matache și-a oficializat relația cu noul ei iubit, Radu

Oana Matache nu a vrut o perioadă să comenteze zvonurile despre divorț și noua relație. După ce lucrurile s-au mai liniștit, a ales să clarifice lucrurile. Aceasta a spus că ea și noul ei iubit s-au mutat deja împreună. Cei doi au mărturisit că imaginile cu ei care au apărut în presă le-a provocat anxietate.

„A apărut acest video cu mine și cu Radu, care mi-a dat anxietate și nu voiam să se facă multă gălăgie pe subiectul ăsta, dar na, ce să faci acum? (…) De cât timp suntem împreună? De suficient timp încât să vorbim despre asta acum și să ne mutăm împreună”, a spus Oana.

„Atâta timp cât ne iubim, nu contează ce spun alții. Dacă eu, cu fața asta, am făcut-o pe femeia asta să vrea să fie cu mine…”, a completat-o Radu.

Cum se înțelege Radu cu copiii Oanei Matache

Radu, în vârstă de 35 de ani, a povestit cum se înțelege cu cei doi copii ai partenerei lui de viață, Jessie și Bogdan.

„Nu mi se pare deloc complicat că nu este ca și cum brusc și mi-a turnat doi copii în cap. A fost o chestie pe care am discutat-o. Au fost întrebări pe care ni le-am pus și noi, am fost atenți unul cu altul să vedem ce-și dorește fiecare. E foarte tare pentru mine experiența eram acolo cu psihicul și pregătit pentru chestii de genul. Eram pregătit, dar am avut temeri clar. Este minunat să mă trezesc dimineață și să-i văd cum se țipă și se bucură și mă strigă Radu, hai să ne jucăm. Activitățile noastre sunt ca între orice adult responsabil și copii, nu îi tratez ca pe copiii altuia, ci îi tratez cu respect, cu dragoste, cu atenție, cu grijă”, a spus tânărul.

