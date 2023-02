Cristina Stamate a avut succes pe scenă, dar viața nu a răsfățat-o și pe plan amoros. A trecut de la agonie la extaz, a fost trădată în căsnicie, a suferit pentru o iubire neîmpărtășită, și-a ratat șansa de a avea un copil, dar și-a continuat drumul, printre suspine, făcând haz de necaz.

Născută pe 8 februarie 1946, Cristina Stamate s-a îndrăgostit la un moment dat de Ștefan Bănică Senior și a avut curajul să îi mărturisească asta. Ba mai mult, i-a scris și o scrisoare.

Cristina Stamate, îndrăgostită de Ștefan Bănică

“Unul dintre primele mele suspine de amor, cred că mă îndrăgostisem într-un fel de Ștefan Bănică Sr. I-am trimis şi o carte poştală la un moment dat. Viaţa a făcut să ne întâlnim şi să jucăm în aceleaşi spectacole şi, într-o zi, i-am mărturisit lui Ştefan”, povestea Cristina Stamate.

“De atunci, ori de câte ori ne vedeam în spectacole, venea lângă mine şi îmi şoptea la ureche. „Vaporul e afară. Când terminăm, te iau şi fugim în lume”. – spunea actrița.

Actrița a plecat cu regretul că nu are un copil

Cristina Stamate s-a măritat la 19 ani, convinsă fiind că și-a întâlnit alesul, dar destinul nu a fost de partea ei, pentru că după câțiva ani a ajuns la divorț. Dan Ivănescu nu a știut să o respecte și a înșelat-o. Și-ar fi dorit să fie mamă, dar un avort i-a răpit și acest vis.

„Am realizat că sunt însărcinată foarte târziu, pentru că nu ştiam nici măcar care este data de la care trebuie să socoteşti. Aveam examenul de diplomă. Aveam planuri de viitor. Nu aveam nici un sentiment că acolo e cineva, e om, nu e om… Nici nu mă întrebam nimic, pentru că era ceva care mă încurca foarte tare.



Am început să caut cu disperare un medic. Asta era o incursiune aproape demnă de James Bond, pentru că rezultatul putea fi pedepsirea amândurora. Am găsit un medic a cărui specializare erau operaţiile pe creier. Şi operaţia, ca să zic aşa, s-a întâmplat pe masa din sufragerie, acasă la mama mea. Când s-a sfârşit intervenţia, după ce am fost uşor ameţită de o injecţie, i-a spus mamei mele: „Coană mare, vino încoace să-ţi iei nepotul!’. Atunci nu am luat în seamă foarte tare. Scăpasem de ceea ce mă încurca, dar mi-au rămas în minte cuvintele că primul meu copil era băiat”, povestea Cristina Stamate, potrivit doxologia.ro.

Cristina Stamate, trădată în căsnicie

Trădarea și-a făcut loc pe neașteptate în viața Cristinei Stamate. Și-a iertat soțul, de dragul celor 11 ani de mariaj, dar a venit un moment când a pus punct.

„Am plecat de la teatru. Eram îmbrăcată într-un costum de clovn, foarte discret, de altfel, în toate culorile. Mi-am pus pardesiul pe deasupra, pentru că aşa cerea anotimpul, şi m-am dus acasă. Nu pusese lanţul la uşă, aşa că am deschis foarte simplu cu cheile mele. I-am văzut în aceeaşi încăpere şi am spus „bună seara”. Că nu au făcut infarct pe moment, este fix treaba lor. Pe atunci fumam, am deschis şifonierul şi mi-am luat un pachet de ţigări, de parcă de asta venisem eu acasă, nu că mă stârnise femeia aia şi am plecat înapoi la teatru să joc. Numai eu ştiu cum am jucat actul. O vreme am trecut peste infidelitate, pentru că am zis că după 11 ani te mai saturi de persoana de lângă tine, dar apoi am pus punct. Scuzele nu ar fi mers la mine. Nu sunt genul”, spunea Cristina Stamate într-un interviu.

Actrița a încetat din viață pe 27 noiembrie 2017, la vârsta de 71 de ani.

