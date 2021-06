Nikita, amenințată cu moartea de fostul soț

Mihaela Nicoleta Ispas (47 de ani), cunoscută publicului sub drept Nikita de România, a revenit în atenția tabloidelor după ce a făcut câteva declarații neașteptate legate de fostul soț, Cristian Doban. Nikita are doi copii, dintre care o fată împreună cu Cristian și spune că a primit recent diverse amenințări de moarte de la fostul concubin din cauza pensiei alimentare pe care acesta este obligat să o plătescă. Nikita s-a mutat de câțiva ani în Spania, iar acum vrea să se întoarcă pentru a rezolva problemele cu fostul soț.

„Când a aflat că are de dat bani pentru copil, mi-a trimis mai multe mesaje de amenințare. A afirmat că mă va omorî, ca să nu plătească nimic. Mesajele au fost trimise de pe mai multe conturi, însă rezultă clar că el este, fiindcă se referă la pensia alimentară. (…) Voi veni în România, ca să depun plângere penală împotriva lui”, a spus Nikita, pentru spynews.ro.

Nikita a mai spus că nu are prieteni și nici familie care să o ajute în momentele de cumpănă .

„Singură mi-am crescut puii, fără ca nimeni să mă ajute vreodată. Familia nu există pentru mine. După ce am câştigat la Loto, stau mai departe de lume, prietenii nu există, am doar cunoştinţe. Iubesc mult copiii, animalele, oamenii simplu, dar cel mai mult pe Dumnezeu. De când s-au născut copiii i-am crescut singură, nu i-am abandonat. Taţii lor cereau să fac avort. Eu nu am vrut. Îngeraşii mei scumpi, peste tot unde merg, oamenii îi îndrăgesc. Le-am crescut fără ajutorul nimănui, doar cu Dumnezeu în inimă”, dezvăluia Nikita, în urmă cu doi ani, pentru sursa citată mai sus.

Foto – Facebook