Nicole Cherry, tratamente anti-celulită la numai 20 de ani

Nicole Cherry se confruntă, la numai 20 de ani, cu o problemă care este bine-cunoscută femeilor de pretutindeni, și anume celulita.

Artista a spus că o moștenește în această privință pe mama ei, care a făcut celulită de tânără. Tocmai din acest motiv, Nicole caută să mănânce cât mai sănătos și să facă sport, pentru a preveni înrăutățirea problemei.

„Dacă nu ai grijă de tine și nu ești constantă în activitățile pe care le faci pentru a arăta bine, se observă”, a zis ea. „Cumva, pentru că am început atât de multe lucruri și mă ocup de corpul meu, știu că dacă fac o pauză, nu e bine pentru mine. De asta merg așa des la tratamente corporale, plus că îmi și place”.

Nicole a mai zis că, deși acum reușește să țină celulita sub control, nu a fost mereu așa: „Am avut celulită. Celulita nu e neapărat pentru că ai un stil de viață dezordonat, poți să mănânci sănătos, dar dacă ai o genă în care există această celulită, poți să faci tu pe naiba în patru că tot o să fie. Tocmai pentru că în gena mea există această celulită, eu încerc cumva să am grijă să nu mai existe deloc și să o țin sub control. Momentan, o țin sub control și e foarte bine. Fac foarte multe eforturi”.

Cântăreața a zis că nu a renunțat însă la plăcerile mici ale vieții, cum ar fi dulciurile, întrucât sportul și tratamentele la care apelează o ajută să se mențină. „Eu oricum nu cred în stilul ăsta de viață în care să nu existe niciun pic de zahăr sau să nu-ți faci poftele, pentru că nu se poate, la un moment dat clachezi și efectul e mai rău”, a zis ea.

Foto – Libertatea

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro