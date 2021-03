Nicole Cherry, momente de panică. Ce a pățit artista

În timp ce încerca să ajungă la etajul 15 al blocului unde locuiește împreună cu iubitul său, Florin Popa, artista a rămas blocată în lift. Speriată că nu are semnal la telefon să anunțe pe cineva, a apăsat butonul de panică.

„Am rămas blocată în lift. M-am speriat puțin, puțin mai mult. Mai stau și la etajul 15 și pe lângă asta nici nu e semnal deloc. Am apăsat eu pe alarmă și imediat și-a revenit și m-a lăsat la 14, că acolo am rămas blocată, și un etaj am luat-o pe scări. Nu venea cel de-a doilea lift și în ăsta în care am rămas blocată nici că nu mai urc”, a spus Nicole Cherry în InstaStory.

Nicole Cherry locuiește cu iubitul ei

Nicole Cherry (22 de ani) trăiește de aproximativ trei ani o frumoasă poveste de dragoste cu Florin Popa, un tânăr din Teleorman care are o afacere online cu accesorii GSM. Tatăl artistei a fost cel care le-a făcut cunoștință, după cum a mărturisit aceasta la Interviurile VIVA! din 2018.

„Da, aşa s-a întâmplat. (n.r.tatăl ei i-a făcut cunoştinţă cu actualul iubit). (…) Îmi place că e matur, că e sigur pe el, pe ceea ce face şi chestia asta îmi dă şi mie o siguranţă. Se gândeşte foarte mult la afacerea lui, e independent.”

Cei doi locuiesc de ceva timp împreună, însă nu s-au grăbit să facă pasul cel mare.

„Perfectă nu este nicio relație. Deci, clar nu o să spun că este perfectă, dar aș putea spune că este echilibrată. Avem un echilibru care ne ajută să trecem peste orice”, a spus Nicole Cherry pe pagina sa de Instagram în urmă cu mai mult timp.

Artista a dezvăluit și cum se înțelege cu părinții iubitului ei: “Mă înţeleg foarte bine cu viitorii mei socri. Pe ai mei părinți, el îi cunoştea dinainte să fim noi împreună. Lui i-a fost uşor să se acomodeze. Nici mie nu mi-a fost greu, pentru că are nişte părinţi foarte cumsecade. Mă simt bine în compania lor.”

