Medicul Nicolae Bacalbașa, atac dur la adresa lui George Buhnici după derapajul său: „Băiatul are tulburări erectile”

Medicul Nicolae Bacalbașa a avut o reacție explozivă cu privire la scandalul momentului legat de George Buhnici. Bacalbașa a spus, în emisiunea Punctul Culminant, moderată de Victor Ciutacu, că fostul prezentator de televiziune are “aproape sigur tulburări recent instalate de erecție” și din acest motiv ar fi făcut acele declarații controversate care au mâhnit opinia publică.

Eu am fost diagnostician în meseria mea. Și ce pot să îți spun despre băietu’ ăsta e că aproape sigur are tulburări recent instalate de erecție, asta ca stare. Ca răspuns, asta cred eu. Adică, erecția nu mai apare și e ușor tulburat. Reacția ignoranților din jur e de fapt o reacție a publicului lui care îl consulta de obicei când avea reacție. – a spus medicul Bacalbașa, notează stiri-covid19.eu.

În urmă cu câteva zile, fostul prezentator de televiziune a spus, într-o intervenție în cadrul emisiunii XNS, de la Antena Stars, că nu vrea să mai vadă femei cu celulită și vergeturi la mare.

Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi.

Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală (…) Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâ*e și la bu*i? Aia vreau să văd la mare! Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?” – a fost mesajul scandalos al lui Buhnici.