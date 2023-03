Nelu Cortea a clacat în „America Express” din cauza unei afecțiuni despre care nu mulți știu. De ce suferă comediantul

“America Express” este o adevărată provocare pentru toți concurenții, iar Nelu Cortea (36 de ani) se numără printre cei care s-au resimțit în urma probelor mai solicitante din show.

Comediantul a trecut printr-un moment neplăcut când i s-a făcut rău în timp ce îndeplinea o misiune împreună cu colegul lui, Cătălin Bordea.

Într-una dintre edițiile emisiunii moderate de Irina Fodor, Nelu Cortea s-a oprit brusc pe parcursul unui traseu, acuzând o stare de rău și dificultăți de respirație.

„Ce naiba am, că de vreo trei zile nu mai respir ca lumea. Stai un pic aici, că nu mai pot. Nu pot să iau tot aerul.”, i-a spus comediantul lui Cătălin Bordea. La început, Bordea a crezut că prietenul lui exagerează sau glumește, dar, ulterior, lucrurile s-au dovedit a fi mult mai grave.

„Eu am astm de mic!”

Nelu Cortea a dezvăluit în testimoniale un lucru pe care doar apropiații îl știau despre el. Se pare că actorul suferă de astm. Cortea nu și-a descoperit afecțiunea recent, ci o are din copilărie, dar, spune el, este o formă ușoară care i se declanșează foarte rar. Acum, din cauza solicitării fizice mult prea mari, comediantul a clacat și a făcut o criză de astm.

„Nu mă puteam liniști, nu găseam suficient aer să-mi umplu plămânii. Eu am astm de mic, numai că nu e nasol, poate mi se întâmplă o dată pe an. Nu mi s-a întâmplat până acum așa, am fost expus la efort mult mai mare și n-am avut problemă.”, a declarat Nelu Cortea, citat de wowbiz.ro.

Cătălin Bordea: „M-am speriat, chiar m-am speriat!”

Colegul lui, Cătălin Bordea, a înțeles că situația este cu adevărat gravă când l-a văzut că nu mai poate respira. Bordea a recunoscut că a tras o sperietură zdravănă după incident și a declarat că nu a crezut niciodată că are cu adevărat astm.

„M-am speriat, chiar m-am speriat. Până acum eu chiar nu l-am crezut că are astm. Am crezut că se bagă în față la vaccin, vorbesc serios. Nu l-am văzut niciodată așa. Acuma îmi arăți astmul tău? M-am gândit ca în filme, să îi bag un pix în gât.”, – a dezvăluit Bordea.

Cine este Nelu Cortea de la America Express 2023

Nelu Cortea de la America Express 2023 este un cunoscut și foarte apreciat actor român de stand-up comedy. Pe numele său întreg

Ioan Mihai Cortea, pe numele complet, s-a născut la Cluj-Napoca, în urmă cu 36 de ani. El estede profesie și actor, nu doar comediant, absolvind Universitatea Națională de Artă Teatrală si Cinematografică din București.

În urmă cu mai mulți, Nelu Cortea a cochetat și cu vlogging-ul, ajungând la 103 episoade cu TurVlog. El este și gazda unui podcast pe canalul de YouTube al colegului său de la America Express 2023, Cătălin Bordea.

Foto – Facebook