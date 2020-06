Monica Bârlădeanu, singură la 41 de ani. De ce nu s-a căsătorit actrița niciodată

Monica Bârlădeanu are 41 de ani, însă nu a ajuns niciodată la altar și nici nu a „jucat” până acum rolul de mamă. Perioada aceasta a izolării la domiciliu a prins-o pe Monica singură și recunoaște că ar fi fost mult mai ușor traiu în doi. Întrebată dacă cum se raportează la clișeul ”până la 40 de ani trebuia să ai deja familie”, actrița a spus: „Evident că ignor această presiune externă, nici n-o simt, dacă e să fiu sinceră. Consider că niciodată nu e prea târziu sau prea devreme pentru formarea unei familii, ci sunt, mai degrabă, alegeri potrivite sau mai puţin potrivite. Cred în familie și în căsătorie cu toată ființa mea”.

Monica Bârlădeanu a vorbit și despre viziunea sa asupra iubirii și despre ingredinentele unei relații stabile în ziua dea stăzi: „Iubirea, dar nu doar în sensul romantic. Ci capacitatea celor doi de a iubi lipsit de egoism, de tendinţa de posesie sau de a-şi pune propriile nevoi mai presus de nevoile celuilalt. Amândoi, însă, trebuie să fie capabili de asta. Unilateral, relaţia se transformă într-o victimă gata mereu de sacrificiu şi într-un egoist care îi ia totul celuilalt fără să dea mare lucru în schimb.

Aşa eşuează multe relaţii. Dar cred că lucrul care transformă o relaţie într-o comuniune pe viaţă este traversarea unei crize majore în doi. În situaţii extreme, de criză, vezi exact cine e cel de lângă tine şi ştii pe loc dacă el e cel cu care ai putea trece prin orice în viaţă”, – a mărturisit Monica Bârlădeanu într-un interviu acordat pentru Ok!Magazine.

