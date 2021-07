Momentele critice prin care a trecut Tudor Sișu în pandemie: „Ce să câștig, nervi?”

Rapperul Tudor Sișu a cunoscut succesul datorită trupei La Familia, o formație de hip-hop pe care a fondat-o alături de prietenul său Puya în 1997. A fost condamnat de trei ori la închisoare, însă artistul spune că a descoperit calea spiritualității. Nici experiențele petrecute în spatele gratiilor, nici pandemia de COVID-19 nu l-au surprins pe Tudor Sișu.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, celebrul rapper a povestit cum l-a prins perioada de pandemie.

„Eu nu am ce să câștig din prostia asta. Eu nu-mi dau seama ce se întâmplă exact, cu agitația asta. Îmi reevaluasem viața și înainte. Nu am nevoie de nicio pandemie. Știam ce am de făcut și înainte. Ce să câștig, nervi? (…)”, a mărturisit artistul.

Tudor Sișu a vorbit, în exclusivitate, și despre dependențele pe care le-a avut de-a lungul timpului.

„Dacă aș da un sfat oricui în lumea asta, îi spun un singur lucru: evită să fii dependent de orice lucru, exceptând iubirea curată. Dacă ești dependent de un lucru, acel lucru îți va face rău (…). Mereu am fost dependent de multe chestii, nu neapărat de droguri. Dacă ar fi să fac un top al lor, probabil că primele trei locuri le-ar ocupa heroina. Drogurile sunt un semn de slăbiciune, având o dependență, poți fi manipulat. Cât timp, nu o să mai fii manipulator, nu o să se mai numească slăbiciune”, a spus celebrul rapper.

