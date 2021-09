Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru Vaida, au aniversat 12 ani de mariaj pe 19 septembrie 2021. La Insta Story, prezentatoarea de televiziune a publicat o fotografie cu tortul aniversar. „Azi, 12 ani de căsnicie!! La mulți ani, nouă!”, a scris artista pe fotografie.

Mirela Vaida și soțul ei au aniversat 12 ani de mariaj. Cu ce se ocupă Alexandru Vaida

Alexandru Vaida este directorul general al unei companii, din pricina jobului călătorind destul de mult prin țară. „El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram”, mărturisea Mirela în septembrie 2018, pentru revista VIVA!.

„El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine, pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană publică. Respect treaba asta. (…) Își dorește ca nici copiii să nu fie atât de expuși”, a continuat. Perechea are împreună doi fii și o fiică, Vladimir (4 ani), Tudor (2 ani), și, respectiv, Carla (5 ani).

„Călătorește și acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaș, și îi place foarte mult, pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, a mai spus Mirela Vaida atunci.

Perechea s-a căsătorit în Cluj. Despre cerere, Mirela mărturisea cu ceva timp în urmă: „Eu am fost cerută la semafor, în mașină. Stăteam 40 de minute la semafor, la Unirii, în București. În 40 de minute am făcut și lista de invitați, am și stabilit tot. La Unirii, la fântâni. E de bun augur”.

Mirela Vaida este gazda emisiunii Acces Direct de la Antena 1. „Se anunță schimbări de decor și sunt extrem de curioasă cum va arata noul platou! Vine noul sezon Acces Direct și cu câteva schimbări”, spunea prezentatoarea TV înaintea premierei noului sezon.

„Nu vorbim doar de ora pe care deja o vedeți schimbată, 16:30, țineți minte, dar și despre o căsuță nouă, cu schimbări care ne fac bine, pentru că întotdeauna noul aduce ceva proaspăt în viața noastră, dar și despre o nouă asistentă”, a mai scris atunci.

