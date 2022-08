Mircea Badea, ironic la adresa lui George Buhnici

George Buhnici a atras antipatia publicului român în urma mai multor declarații sexiste făcute în luna iulie. Ulterior, jurnalistul devenit vlogger și-a cerut public iertare. În ciuda acestui efort de a pune capăt valului de critici, Buhnici este în continuare subiect de glumă pe rețelele sociale.

Aflat în vacanță alături de iubita lui, Carmen Brumă, și de fiul lor, Vlad, Mircea Badea a publicat pe Instagram o fotografie la bustul gol, surprinsă la piscină. În descrierea ei, omul de televiziune a scris: „A sunat Buhnici….”.

Moderatorul TV se mândrește cu un fizic tonifiat, rezultatul unei vieți active și al unei alimentații echilibrate, lucruri pe care, alături de Carmen, le-a promovat întotdeauna. Mircea Badea este de asemenea cunoscut pentru ironiile sale la adresa mai multor persoane publice din România. La postarea cu pricina, Mircea a oprit comentariile.

„Am văzut și fete care nu arată bine și nu aș vrea să se interpreteze, dar suntem la festival și putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să și fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeți pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele și aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. (…) Putem fi de acord că e normal să ne uităm la ț**e și la b**i? Aia vreau să văd la mare! (…) Eu am norocul că am o soție care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur. Uită-te la ea! Câți ani îi dai?”, a declarat George Buhnici luna trecută.