Mihai Trăistariu vrea să concureze la Eurovision 2021 pentru o altă țară

După ce ediția din 2020 a show-ului muzical Eurovision a fost anulată, Mihai Trăistariu s-a gândit că ar putea avea o șansă să intre și el în competiție anul viitor. Cum România urmează să fie reprezentată de Roxen, artistul ar vrea să reprezinte o altă țară.

Citește și: Mihai Trăistariu, despre aventurile amoroase: ”M-a sunat maică-sa să îmi spună că e însărcinată”

“Vreau piesă pentru Eurovision 2021. Din fericire, nici nu mă gândeam la România. Și chiar am vorbit cu trei compozitori și ne gândim deja pentru altă țară. Am vrut, dar dacă nu se poate, merg pentru altă țară, Slavă Domnului sunt o grămadă care vor. Dar dacă ei o trimit pe Roxen și știam că o trimit și la anul cu altă piesă, n-am cum să mă preocup de România. Au câștigat și alții din alte țări. Până și Celine Dion din Canada a concurat pentru Elveția, deci se poate” – a declarat Mihai Trăistariu.

Artistul a mai participat la Eurovision în 2006, când s-a clasat pe locul patru cu piesa ”Tornero”, dar de atunci nu a mai reușit să treacă de preselecții. Mai mult, acesta și-a arătat nemulțumirea față de alegerea TVR pentru Eurovision 2020.

Citește și: Mihai Trăistariu a vrut să se sinucidă din cauza unei femei

„E mare risc să trimiți un copil nepregătit, necopt, care nu are concerte la activ, nu are experiență. Că a avut trei concerte, că a avut un hit la radio. Nu are experință. Ea nu știe ce e cu ea” – a fost de părere Mihai Trăistariu după ce Roxen a fost aleasă să reprezinte România la Eurovision.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro