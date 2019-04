Mihai Trăistariu a vrut să se sinucidă din cauza unei femei

În cadrul emisiunii „Agentul VIP” de pe Antena Stars, Trăistariu a intrat în jocul lui Cristi Brancu în care trebuia să răspundă la întrebări sau să bea cocktailuri dezgustătoare precum piciorușe de broască în suc de viermișori.

Întrebat dacă a suferit din dragoste, Mihai a decis să povestească despre vremea când a fost pe punctul de a-și lua viața din cauza unei decepții.

„Pe prima o chema Maria și avea ochelari. Mă refuza mereu, era colegă de facultate. Îi lăsam bilețele la sala de lectură. O dată, din suferință, eram tot student, am fugit la mare la Costinești și mergeam pe dig și mă gândeam dacă să mă arunc sau nu. A fost suferință maximă. Da, am suferit din dragoste. Eu în liceu eram foarte stresat, aveam coșuri pe față și părul creț. Eram complexat”, a declarat Mihai Trăistariu.

De asemenea, cântărețul a fost întrebat ce femeie din showbiz l-a dezamăgit în pat.

„Măi, nu m-a dezamăgit… Hai, pot să zic întrebarea? Da’, dar există o problemă de sinceritate aici, că am discutat cu ea și am pus problema să nu mai vorbim despre asta la televizor. Și atunci există o femeie în showbiz cu care am fost, dar nu-i mai zic numele, că nu contează; atunci beau. Atunci zic întrebarea, nu-i mai zic numele , zic întrebarea ca să vadă lumea de ce nu am spus și explic de ce și beau totuși… Deci, era: «Ce femeie din showbiz te-a dezamăgit în pat?». Problema e că nu m-a dezamăgit, nu m-a dezamăgit, dar nu-i spun numele, pentru că am convenit împreună, pentru că deja e măritată și are familie și am zis: «Hai să nu mai zicem povestea asta că a fost deja pe presă». Nu m-a dezamăgit, doar că nu am mai continuat relația și atunci ce să facem…”, a dezvăluit Mihai Trăistariu.



Sursă foto: Facebook