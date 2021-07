Mihai Petre a luat foc! O televiziune celebră l-a înfuriat la culme: „Eram în timpul cursului”

Mihai Petre a devenit cunoscut publicului larg după ce a făcut parte din juriul „Dansez pentru tine” în 2005. I-a plăcut dansul sportiv încă de mic copil, a făcut performanță și așa a devenit campion național de la 14 ani. A cucerit ringurile de dans alături de soția sa, Elwira, cu care a reprezentat România la secțiunile Standard și Latino-Americane în concursurile internaționale/mondiale.

Mihai Petre a făcut parte inclusiv din juriul pentru emisiunea „Românii au talent”, în perioada 2011-2014 și 2019-2021, iar recent a avut parte de aventura vieții sale la show-ul „Asia Express”, unde a participat împreună cu soția lui. Mihai Petre și Elwira s-au căsătorit în 2008 și au două fetițe, pe Ariana și Catinca.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, celebrul dansator a povestit experiența care l-a adus în televiziune.

„Eu am ajuns în televiziune în felul următor, mai serios. Predam, eram deja campion național și aveam niște elevi. La un moment dat, a venit o echipă la mine în sală. Mi-au dat bună ziua, au zis că fac o emisiune de dans și voiau să vadă dacă aveam dansatori talentați, că poate îi luau în emisiune, iar eu să fiu coregraf. Le-am propus să se uite la dansatori, însă aveam nevoie să-mi continui ora. Le-am dat contactul și m-au sunat, m-au întrebat dacă nu mi-ar plăcea să antrenez o pereche de dansatori. M-am dus acasă, i-am povestit Elvirei că nu prea aș vrea să apar la TV, însă m-a convins. Am acceptat, am mai vorbit cu ei și m-au chemat la o preselecție. Zic, poftim, eu campion național, să dau casting? Așa gândeam atunci. Apoi, să fac și o coregrafie de disco. Iar m-am enervat. De ce m-au chemat pe mine că nu mă pricep la disco. M-am dus cu Elvira, am făcut un dans pe care îl predam copiilor de grădiniță. Mi-au mulțumit, mi-au spus că mă sună ei. Așa am ajuns eu coregraf în primul sezon al emisiunii, convins de nevastă-mea mai mult”, a explicat Mihai Petre.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube

– Articol în parteneriat cu HappyFishTV –