Mihai Mitoșeru, operat de urgență. Ce a pățit prezentatorul TV

Mihai Mitoșeru a ajuns pe mâna medicilor. Prezentatorul TV, în vârstă de 45 de ani, a ajuns la spital pentru un simplu consult de varice, însă medicii au hotorât că trebuie operat de urgență.

Mihai Mitoșeru a mai trecut printr-o operație de varice în urmă cu șase ani și se pare că probleme actuale au legătură cu intervenția de atunci, deoarece una dintre vene nu i s-au fi vindecat complet și i-au apărut câteva cheaguri.

Mihai a recunoscut că se teme de bisturiu, dar nu avea de ales și trebuia să se prezinte la medic pentru a descoperi ce probleme mai sunt cu varicele.

“Am vrut să-mi fac un control, că am mai avut o operație acum vreo 5 ani iar vena nu a fost închisă și am vrut să văd ce se întâmplă acolo. Și la un simplu control mi s-a spus: ‚păi, tu puteai să mori orcând, ai și niște chegulețe mici pe acolo’. Iar eu am fost cu avionul, în Thailanda… A zis doctorul: ‚Da, ai avut noroc’. Și eu l-am întrebat ce fac? Iar el mi-a zis că mă operez. Acum! Fac eu haz de necaz, dar sunt cam fricos de felul meu, nu sunt roșu doar de la insolație, e și de la frică. E o operație destul de simplă, în sensul că mi se va face o anestezie locală și mă înțeapă puțin pe acolo. Mi-am zis că mai bine fac operația acum decât să mor, indiferent cât de fricos sunt”, a declarat Mihai Mitoșeru pentru WOWbiz.ro, înainte de a intra în operație.

În urmă cu câțiva ani, tatăl fostei soții a lui Mihai Mitoșeru a decedat din cauza unor complicații apărute din pricina varicelor.

