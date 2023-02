Mihai Găinușă, despre primul job și afacerile încercate: „Am scos bani din cuvinte, dar i-am risipit pe cifre”/ Exclusiv

Mihai Găinușă nu a făcut dintotdeauna radio sau televiziune. Primul său job a fost într-o centrală telefonică, se întâmpla după Revoluție. Din banii primiți, fostul cârcotaș a decis să își ofere un mic răsfăț, a plecat 10 zile la Neptun, doar că era toamnă și plaja era goală.

Apoi, după ce a început să facă televiziune, a încercat să intre și în lumea afacerilor, dar succesul nu a fost de partea lui.

Mihai Găinușă: „Am primit salariul de bază, 2400 de lei”

Mihai Găinușă a avut un salariu de 2400 de lei la început.

„Am lucrat într-o centrală telefonică, imediat după Revoluție. Am primit salariul de bază, vreo 2400 de lei, parcă, cei mai mulți bani personali pe care îi avusesem până atunci. Nu am cumpărat nimic, ci m-am dus în concediu la mare, am stat 10 zile la Neptun. Doar că era toamnă și nu mai era aproape nimeni”, mărturisește Mihai Găinușă pentru UNICA.RO.

„Am scos bani din cuvinte, dar i-am risipit pe cifre”

De-a lungul timpului, realizatorul a încercat să își rotunjească veniturile, așa că și-a investit banii și în câteva afaceri. La un moment dat, și-a deschis o pensiune la Cheia, dar a închis-o pe parcurs.

„Cam toate așa-zisele afaceri pe care am avut nerozia să le încerc. Am scos bani din cuvinte, dar i-am risipit pe cifre. Dacă aș lua-o de la început, m-aș băga doar în ceea ce mă pricep să fac. Adică mai nimic. De fapt, cred că aș investi doar în amintiri din călătorii”, mai spune Mihai Găinușă.

„Un glonț a intrat prin geamuri, a trecut printr-un deodorant din bibliotecă și s-a înfipt în cotorul unei cărți”

A trecut prin multe obstacole de-a lungul vieții, dar momentul care îți dă cel mai mult de gândit s-a petrecut la Revoluție. În 1989, armata i-a salvat viața lui Mihai Găinușă, altfel ar fi fost la un pas de moarte.

„În 1989, am avut norocul să plec în armată, unde, paradoxal, am fost la adăpost de cea cu coasa, care a intrat în camera mea, de la etajul zece. Un glonț a intrat prin geamuri, a trecut printr-un deodorant din bibliotecă și s-a înfipt în cotorul unei cărți. Am și acum cartea cu glonțul destinat. Se intitulează: Clasa muncitoare în literatură”, povestește Mihai Găinușă pentru UNICA.RO.

Mihai Găinușă poate fi urmărit astăzi la radio Național TV, unde realizează un Matinal efervescent și la Canal 33, în emisiunea Râsu‘– Plânsu‘, pe care o moderează alături de Oana Paraschiv.

„Din păcate meseria de realizator radio m-a făcut atât de ”gură-spartă”, încât nu mai am noutăți despre schimbările majore din viața mea”, spune, cu umorul caracteristic, Mihai Găinușă.

