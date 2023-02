Mihai Găinușă (52 ani) i-a cerut soției lui atunci când fiica lor se pregătea să vină pe lume să mute cu o zi operația urgentă de cezariană ca să nu rateze filmările. A sacrificat multe pentru profesia lui, uneori și viața de familie, dar atunci când nu s-a mai regăsit într-un proiect, a ales să își poarte vorbele mai departe. A plecat de lângă Șerban Huidu fără regrete, iar în urma lui nimic nu a mai fost la fel. Astăzi, acest subiect e unul închis pentru el.

Acum, Mihai Găinușă are un „Matinal efervescent” la radio, la Național TV, și o alta în televiziune, la Canal 33, dar ar putea apărea oricând și pe o scenă cu momente de stand-up. Pe lângă multe alte calități pe care le are două lucruri nu îi lipsesc lui Mihai Găinușă, mintea brici și umorul fantastic.

Mihai Găinușă: „Am pus munca înaintea familiei”

Am pătruns alături de el într-o călătorie specială, una despre viața de familie. Am aflat de la Mihai Găinușă cum „și-a cerut soția în căsătorie pentru un prieten”, ce îl uimește la personalitatea puternică a fiicei sale și cum vede drumul copiilor săi, dar pe parcurs ne-am abătut și prin politică și ne-am ciocnit de facturile exagerate.

Momentul petrecut la radio care te face să râzi și astăzi?

A fost o fază în care l-am sunat de la radio, în direct, la Administrația Prezidențială, pe Traian Băsescu. Voiam să-l întrebăm ceva despre doamna Nuți. De la Cancelaria președintelui ni s-a spus că Băsescu nu venise încă, dar c-o să ne contacteze. Era pe vremea când președinții țineau la glume. Și programul matinal s-a terminat, am plecat de la radio și eram într-o bancă.

Și sună telefonul: ”de la Cancelaria Președintelui sun, vă fac legătura cu domnul Băsescu”. Am crezut că e o farsă. Și-l aud pe președinte: ” ce vreți, bă, de ce m-ați sunat? ” I-am zis că era prea târziu. Atunci am realizat că o să am telefonul urmărit. Dacă nu-l aveam deja.

„Când trebuia să se nască fata mea, am rugat-o pe soția mea să fixeze operația de cezariană miercuri, că marți aveam filmări”

Care este compromisul pe care l-ai făcut pentru radio sau televiziune și pe care astăzi nu l-ai mai repeta?

În 2005, când trebuia să se nască fata mea, am rugat-o pe soția mea, Ioana, să fixeze operația urgentă de cezariană miercuri, că marți aveam filmări. Plus multe alte momente în care am pus munca înaintea familiei.

Cum este Mihai Găinușă acasă: „D-asta e necesar să existe contracte prenupțiale bine stabilite”

Cum e Mihai Găinușă acasă? Gătește, face curat, dă cu aspiratorul?

D-asta e necesar să existe contracte prenupțiale bine stabilite. Dacă nu prevezi absolut tot, riști să nu faci nimic. Serios, în ultimii ani m-am implicat mai mult în treburile casnice. Nu cât ar trebui, dar fac progrese. La gătit, însă, nu mă bag. Am senzația că am avut strămoși în familia Borgia.

Ce ne spui despre fiica ta? E greu să fii tatăl unei adolescente?

Când un copil devine adolescent, părinții se transformă în niște exploratori care dau peste un trib nou de sălbatici amazonieni. Ei, și unii din trib sunt canibali. Eva are o personalitate foarte puternică și nu i-am îngrădit-o. Sunt 100% convins că o să fie un lider. Din fericire e rațională, cred că seamănă mai mult cu soția. Dar, la imaginație, cred că am transmis o genă, două.

Când ai fost ultima oară exigent cu copiii și ai regretat după?

Probabil mi-au mai scăpat niște sarcasme și am avut surpriza să văd că mi se răspunde, mai târziu, cu propriile cuvinte.

Ți-ar plăcea să studieze în străinătate?

Pentru asta se pregătesc de la începutul școlii. Și aici există facultăți bune, cu profesori foarte bine pregătiți, dar afară au și oportunități de angajare ulterioară în domeniul învățat. Aici, din păcate, părinții ei nu sunt angajați la stat, să-și ramifice dinastia în sistemul bugetar. Plus că în afară sunt mari șanse ca viitorii șefi să nu fie niște tembeli corupți și limitați, plantați politic într-un stat eșuat.

Mihai Găinușă: „Atunci când am cerut-o de soție, am luat-o pe ocolite și i-am zis că o cer pentru un prieten”

Cum ți-ai cunoscut soția?

Am senzația că soția m-a cunoscut prima. Eram și vecini în Drumul Taberei și, la un moment dat, era să ne tamponăm cu mașinile. A fost cea mai frumoasă și lungă amiabilă din viața mea. Sper că și din a ei.

Cum ați reușit să treceți peste momentele complicate și să nu ajungeți la despărțire?

Nu-mi place să fiu la modă și, de ceva vreme, se poartă divorțurile. Mai vedem când o să fie din nou în trend expresia ”au trăit fericiți până la adânci bătrâneți”. Atunci gata amiabila.

Gluma pe care ai făcut-o și care a supărat-o cel mai rău pe partenera ta de viață?

Cred că atunci când am cerut-o de soție, am luat-o pe ocolite și i-am zis că o cer pentru un prieten. Jucam rolul unui pețitor și am fost ușor penibil. Dar dacă o supăram foarte tare, probabil pleca cu prietenul imaginar.

Mihai Găinușă, despre colaborarea cu Șerban Huidu

Serban Huidu regretă că nu mai colaborați. Crezi că vei mai ajunge vreodată să lucrezi cu el?

Îi urez multă sănătate.

Serban Huidu a suferit un accident la schi, apoi a avut un accident de mașina. Există vreo deosebire între omul Șerban Huidu înainte de toate astea și cel care a devenit după. S-a schimbat comportamentul lui pe parcurs?

Prefer să vorbesc despre prezent. Am o colegă și frumoasă și deșteaptă, Oana Paraschiv. Ea se transformă pe zi ce trece într-o fată și mai frumoasă și mai deșteaptă. Și e nemăritată, aviz amatorilor.

Trei momente grele care te-au marcat de-a lungul timpului?

1.Când l-am votat pe Iliescu, ca să nu iasă Vadim. 2. Nunta mea, că a fost fără dar. Și 3, taxa pe bacșiș, când am realizat că, acum, până și statul ia șpagă.

Dragnea a renunțat la Irina, Klaus Iohannis la Orban, Reghe la Anamaria Prodan. Te asteptai să traim ceva din toate astea în acești ani? A rupt pandemia mai ușor “cuplurile”?

La politicieni mă aștept la absolut orice. În fond politica e cea mai veche meserie din lume, doar că, spre deosebire de cealaltă cea mai veche meserie din lume, electoratul e ăla și cu banii luați și…mai era ceva. Serios vorbind, cred că cea mai mare problemă în asocieri e (ne)potrivirea de caracter. Parafrazând: țară mică, caractere puține.

Prezentatorul sau prezentatoarea care te îndeamnă să închizi televizorul atunci când apare? De ce?

Sunt niște personaje sinistre pe la Realitatea Tv, Antena 3, uneori Digi24, dar, mai ales, România Tv, care sunt vizibil propagandiști pentru diferite găști politice. Înverșunarea, pe care ei o numesc ”jurnalism” e atât de stridentă, încât ura lor e singura care ”trece sticla”. Au practic charisma și credibilitatea lupului din Capra cu trei iezi.

„Când au apărut facturile astea umflate cu pompa nesimțirii, am constatat că pot să-mi țin respirația chiar și peste 30 de secunde”

Ce emisiune ți-ar plăcea să prezinți, dar nu ai avut ocazia?

Îmi place să-mi prezint propriile emisiuni, nu sunt neapărat un prezentator, cât mai degrabă un creator de conținut, că tot e la modă expresia. Prefer să-mi citesc din prompter propriile vorbe. Și nu sunt un admirator al emisiunilor cu invitați. Am învățat să nu depind de altul. Dacă e să o dau în bară, măcar sunt liniștit că a fost prostia mea.

Cum stai cu facturile? Te-au afectat în vreun fel?

Când au apărut facturile astea umflate cu pompa nesimțirii, am constatat că pot să-mi țin respirația chiar și peste 30 de secunde. Practic rămâneam cu gura deschisă și uitam să mai respir. Dacă băieții din coaliție continuă să umfle cifre, probabil c-o să pot înota până la geamandură și înapoi, pe sub apă, fără să respir.

