„Mi se poate întâmpla oricând pe stradă”. Adda le-a povestit fanilor despre boala de care suferă

Acum un an, cântăreața Adda a ajuns de urgență la spital și, în urma analizelor medicale, a descoperit că suferă de o boală de piele. În prezent, artista se simte mai bine, urmând un stil de viață echilibrat, însă cea mai importantă schimbare se află în dieta zilnică.

În urma unor analize genetice, cântăreața a aflat că îi lipsesc câteva enzime, responsabile cu descompunerea histaminei produsă de propriul ei corp. Histamina este, la rândul ei, produsă de anumite celule ale organismului ca răspuns în fața inflamațiilor și alergiilor. Artista le-a arătat fanilor o fotografie în care pielea ei era plină cu cicatrici, mărturisindu-le că suferă de dermografism sau „boala zgârieturilor pe piele”, cauzată de nivelul crescut de histamină.

Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, Adda a povestit că afecțiunea de care suferă i se poate întâmpla oricând, oriunde: „mi se poate întâmpla să stau de vorbă cu cineva și, în același timp, să mi se umfle buzele, să mă umplu de striații pe piele. Momentan, nu e la fel de rău ca acum câteva luni. Acum, mă ajută foarte mult dieta, mănânc alimente cu zero histamină, beau apă suficient. Practic, este o dietă antiinflamatorie, bună și pentru oamenii care nu au nicio problemă de sănătate”, a explicat ea.

În schimb, dacă urmează o alimentație nesănătoasă, riscă să facă supradoză de histamină și, ulterior, o reacție alergică. Câteodată, cântăreței i se întâmplă să aibă o reacție alergică fără să mănânce nimic, pentru că histamina o produce și propriul ei corp: „primesc foarte multe mesaje că nu au tratament și atunci oamenii au impresia că eu am găsit cura minune. Pe lângă nebunia asta cu histamina, anul trecut când mi-am făcut analizele după ce mi s-a declanșat criza, am descoperit că sufeream de diabet tip 2. Acum, nu mai am pentru că l-am vindecat doar din alimentație”, a mai continuat Adda la podcast.

Pe lângă stresul și oboseala acumulate, Adda le-a explicat fanilor, printr-o postare pe contul personal de Instagram, că și excesul de medicamente aproape i-a costat viața: „mai ales antibiotice și antiinflamatoare. Dar nu ne spune nimeni asta. Nu suntem educați în sensul ăsta! Nu suntem educați să prevenim, suntem educați să tratăm simptome!”, a scris artista în mediul online.

Cântăreața a cerut totodată și ajutorul specialiștilor, pentru a-și reveni atât fizic, cât și psihic: „lucrez cu doctori specializați în medicină cuantică și psihoterapie. Țin o dietă strictă și iau suplimente. Cu timpul, mă voi vindeca trup și suflet! Ps: Vă recomand cartea ‘Codul vindecarii’”, a fost mesajul artistei de pe Instagram.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.