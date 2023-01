Maria Dragomiroiu, imagini inedite alături de soțul ei, Bebe Mihu. Cei doi sunt în prima vacanță împreună, în 35 de ani de relație

Maria Dragomiroiu și soțul ei, impresarul Bebe Mihu, au plecat în prima vacanță împreună, în 35 de ani de relație. Cei doi au ales ca destinație Statele Unite ale Americii. Artista a publicat primele imagini din concediul petrecut la malul mării.

Maria Dragomiroiu, în vârstă de 67 de ani, și soțul ei, Bebe Mihu, sunt împreună de mai bine de 35 de ani, iar acum au decis să plece în prima vacanță împreună. Au ales ca destinație Miami, Statele Unite ale Americii.

Maria Dragomiroiu, pentru prima oară în vacanță alături de soțul ei

Pe rețelele de socializare, artista de muzică populară a publicat și primele imagini de la malul mării, alături de partenerul ei de viață. Cei doi au profitat de vremea caldă din Miami pentru a merge la plajă.

„Mereu împreună cu jumătatea vieții mele. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru tot! În America, în vacanță. Miami”, a scris Maria Dragomiroiu, în dreptul fotografiilor postate pe contul său de Facebook.

Artista a mărturisit într-un interviu în exclusivitate pentru Unica.ro că și-ar fi dorit să meargă acasă la ea, la țară, dar a ales să călătorească în SUA de dragul soțului ei. Totodată, aceasta a dezvăluit că este prima lor vacanță împreună, deși sunt căsătoriți de mai bine de 30 de ani.

„Important este că pe 6 ianuarie voi pleca în prima mea vacanță alături de Bebe, o să stăm până pe 21, pentru că pe 22 am cântare aici. Eu am vrut să merg la mine la țară, dar o să plec în America pentru Bebe”.

Maria Dragomiriu și Bebe Mihu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de trei decenii. Cei doi s-au căsătorit în 1991.

„Nu-i un act de curaj să recunosc că îmi iubesc soția! E loc de declarații de dragoste și după 30 de ani de la căsătorie. Nu speram nici în visele mele cele mai frumoase să întâlnesc un așa om”, a mărturisit impresarul în urmă cu mai mulți ani.

Maria Dragomiroiu, criticată de fani: „Parcă se plângea peste tot că nu-i ajunge pensia”

În timp ce mulți dintre urmăritorii săi i-au urat vacanță plăcută, alții au făcut aluzii la declarațiile controversate ale artistei din 2019 legate de pensia pe care o primește de la stat.

„Parcă se plângea peste tot că nu-i ajunge pensia, că e mică și nu poate trăi din ea”, „Când veniți din America, să vă plângeți că aveți pensiile mici și nu vă ajung”, „Are pensie mică de merge în așa vacanță”, sunt câteva dintre comentariile fanilor săi.

Cântăreața de muzică populară s-a arătat atunci profund dezamăgită că, după 40 de ani de muncă, a primit o pensie de 1.200 lei.

„Eu am ieşit la pensie de o lună de zile şi, după 40 de ani de muncă, am 1.200 lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?”, – a spus Maria Dragomiroiu în cadrul emisiunii „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.

„Acum primesc pe Facebook mesaje, mă și înjură unii”

Declarația sa a stârnit un val de controverse în mediul online, inclusiv un scandal între Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu. În 2022, invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, artista a mărturisit că acum primește, cu tot cu indemnizație, suma de 2.700 de lei de la statul român.

„Probabil s-a scris că Maria Dragomiroiu se vaită. Și așa a rămas. Acum primesc pe Facebook mesaje, mă și înjură unii și mă doare sufletul că eu nu am greșit cu nimic. O rog frumos să nu mă mai înjure (n.r – pe Elena Merișoreanu), că am făcut aproape 2.000 lei pensie. Și cu indemnizație, aproape 2.700 lei. Așa că am cu ce să trăiesc, lăsați-mă. Glumesc. Dar eu nu trăiesc din asta (…) Am avut grijă de bătrânețile mele”, a mărturisit Maria Dragomiroiu.

