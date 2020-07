Marcel Pavel, dezvăluiri despre zilele petrecute în spital după ce a fost diagnosticat cu COVID-19: „Era să fiu intubat”

„Era infernal. Odată la patru ore mi se făceau injecții, după care la șase ore. Am avut tuse cu sânge, am fost șocat. Aveam sânge pe plămân. Eram la doar un pas să fiu intubat, dacă nu mă internam”, a declarat Pavel într-un interviu acordat pentru „Sinteza Zilei”.

„Nu am crezut în treaba asta, sincer. Conspirații, cred că este un război economic. Probabil eu zic că este. Nu sunt epidemiolog, virusolog, dar acum m-am speriat. Nu am avut nimic până acum trei săptămâni. Nu am avut niciun simptom. Iar simptomul s-a manifestat după filmările pe care le-am avut la „Te cunosc de undeva”. (…) Ce a fost pentru mine grav, cred că luasem mai înainte cu o zi”, a spus Marcel Pavel.

Mai mult, el spune că nu el a fost cel care i-a infectat pe colegii săi, ci o altă persoană a fost cea care le-a dat tuturor virusul.

„Tu știi persoane de care vorbim, care spune că ne-ar fi infestat. Dar nu spunem numele pentru că te-am rugat frumos să nu spui. Este colega noastră și vreau să o apăr că și dânsa a suferit. A căzut totul pe mine dragii mei, dar asta e”, a mai spus artistul.

„În momentul când am ajuns acasă a doua zi s-a manifestat foarte dur: dureri oculare îngrozitoare, dureri de cap groaznice, transpirații abundente, temperatură 37.5. M-am doctoricit singur o zi. Mi-am sunat ORL-iștii, au zis că am sinuzită. Se instalase această pneumonie fără să știm niciunul”, a povestit cântărețul.

Doctora l-a trimis apoi să facă testul COVID.

„Am mers la o clinică, mi-au spus dl Pavel, internați-vă în spital că nu e de joacă. Au venit și mi-au făcut testul acasă. Seara am primit prin mail rezultatul pozitiv, mi-am izolat soția și copiii, a doua zi m-am internat. (…) Eu și cu Adriana Trandafir am suferit cel mai tare. Ea săraca, încă nu a fost externată”, a mai spus el.

„Am fost pus la indoială de prieteni la care nu mă așteptam. Am fost politicos puteam să le închid telefonul în nas. Oameni buni schimbați-vă aceste idei bolnave”, a subliniat Marcel Pavel, după ce a fost criticat că s-ar fi prefăcut că a suferit de COVID-19.

