Mădălina Ghenea, din nou singură: „Aș prefera să îmbătrânesc singură”

Deși fanii româncei sperau ca ea și Leonardo să rămână împreună mai mulți ani, viața i-a condus pe drumuri separate. Frumoasa brunetă a confirmat acum despărțirea de Del Vecchio și a vorbit deschis despre căsătorie.

„Mulți dintre voi mă întrebați tot timpul de ce nu m-am căsătorit niciodată. Voi încerca să răspund cât mai bine. Personal, aș prefera să îmbătrânesc singură decât în ​​compania oricărui bărbat pe care l-am întâlnit până acum. Nu mă simt singură, incompletă sau neîmplinită, dar nu vorbesc despre asta. Se pare că îi enervează pe oameni – în special pe bărbați. Singur nu este un status, este un cuvânt care mai bine descrie o persoană care este îndrăznește să trăiască și să abordeze viața fără să depindă de alții. Muncește din greu, devine ceva în viață, dar căsătoria nu este o garanție și nu crede că un bărbat îi poate asigura garanții financiare”, a afirmat Mădălina Ghenea pe Instagram.

„Iubirile vieții mele sunt fiica și mama mea. Nu mă simt de parcă ar trebui să fiu căsătorită. Nu spun niciodată și dacă ceva se schimbă, îmi pare rău că vă dezamăgesc pe toate, dar nu vă voi anunța, îmi voi păstra viața privată, dar deocamdată îmi dedic viața fiicei mele, muncii mele, prietenilor, familiei mele. Poate că nu am fost niciodată atât de deschisă, nu am vorbit niciodată despre viața mea privată, dar am simțit că aceste cuvinte pot servi drept sfat pentru unii dintre voi, sunt rare și s-ar putea să nu se mai întâmple niciodată”, a mai spus ea.

Mădălina Ghenea a fost iubita unor bărbați celebri precum Gerard Butler și Leonardo DiCaprio, însă până în prezent nu pare să îl fi găsit pe cel care să îi devină și soț.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Mădălina Ghenea.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro