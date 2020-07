Mădălin Ionescu, critici dure vizavi de clasa politică: „Eu am în casă două cazuri distruse de un virus!”

Mădălin Ionescu și-a expus părerea într-un live pe pagina sa de Facebook după ce ieri, numărul cazurilor de infectări cu virusul COVID-19 în România a depășit orice record de până acum: „Din păcate românii, atunci când aplică ceva care a fost acceptat în afară, o fac foarte prost sau o fac exagerând. Astăzi, prin faptul că am devenit numărul 1 în Europa la raportări, pentru că eu nu le-aș spune cazuri reale, confirmăm asta. Trebuie să intre multe miliarde în România, dar din păcate ajung la clasa politică și nu spre populație și spre clasa politică. De aceea România are atât de multe infectări. Eu port mască. Chiar dacă nu sunt de acord cu multe prevederi legale prefer să lupt în acest fel, comunicând și transmițându-mi punctele de vedere foarte tranșant. (…)

Cei care nu respectă legile dau ocazia clasei politice să ne împingă către o zonă totalitară și îmi pare rău să spun asta. Știu că este greu, sunt 40 de grade afară și nu e comod să porți mască, dar vedeți ce se întâmplă în alte țări. Prin ignorarea prevederilor legale îi obligăm și pe ceilalți să suporte restricții suplimentare pentru că politicienii vor impune restricții fără nicio jenă. (…)

Refuz să cred că prin centrele de testare din România trec zilnic 15.000 de oameni. Nu am văzut nicio știre cu oameni care stau la coadă să se testeze. Mi se pare inadmisibil ca autoritățile să ne vândă aceste povești. Dacă e adevărat, mi se pare inadmisibil cum ni se comunică asta, că nu știu să ne comunice asta. 15.000 de oameni ar însemna cozi la centrele de testare. Adică oameni care nu au simptome, eventual care dau și bani în centrele private, să se ducă și să riște să fie testați pozitiv și apoi să fie internați cu forța. Eu nu cred asta! (…)

Da, există un virus! Da, se poate muri de la acest virus! Se moare de la viruși, dar acest virus (COVID-19) nu este cel mai rău. Se tratează cu paracetamol. Nu mai faceți circ și vorbesc acum cu politicienii care cât de cât mai au puțină rațiune. Da, se poate muri cu COVID-19, nu de COVID-19, așa cum spun anatomopatologi celebri în lume. Mi se pare grav ca Raed Arafat să ceară CNA-ului să oblige televiziunile ca acestea să se informeze doar din surse oficiale, încălcând astfel esența jurnalismului, mie mi se pare că este foarte toxic și periculos pentru democrația românească. Nu trăim în Iordania, nici în Siria, domnule Arafat! Trăim în România, țară care are tradiție democratică! Vor respecta legile voastre, dar îmi voi spune părerea prin experiența mea de jurnalist! (…)

Sunt împotriva carantinării, a internării forțate, împotriva restrângerii grave a libertăților elementare. ESte o practică care se regăsește în regimurile totalitare și care poate genera mari abuzuri! (…) OMS a impus încă de la început niște chestii anormale. Pentru prima dată a declarat o pandemie fără probe și pentru prima dată a impus nerealizarea autopsiilor pentru COVID-19, autopsii care ne-ar fi ajutat să înțelegem mult mai bine despre ce este vorba. Știm doar că pentru prima dată în istoria medicinei moderne, o boală generează atât de mulți asimptomatici. Nu există un precedent la așa procentaj, Aproape 80% dintre bolnavii de COVID-19 sunt asimptomatici. Grupul de Comunicare Strategică este principalul vinovat pentru faptul că au apărut atâtea teorii conspiraționiste în România pentru că nu știu să comunice. (…)”

Mădălin Ionescu a încheiat apelul său într-o manieră tristă, dezvăluind că se gândește serios să părăsească România. Fostul prezentator de televiziune înțelege întocmai gravitatea situației mai ales că are un copil și un tată a căror sănătate a fost iremediabil afectată de infecția cu un virus: „Vreau să știu dacă mai stau pe aici, deși eu vreau să stau pentru că este țara mea. M-am gândit cu groază la viitorul copiilor mei. Am un copil cu dizabilitate, un copil a cărui viață a fost răvășită și distrusă de un virus, așa că să nu-mi spuneți că dacă aș avea un caz de COVID-19 în failie mi-aș schimba părerea.

Eu am în casă un caz distrus de un virus, de virusul varicelei și am un tată care a fost distrus de un virus, de virusul gripal, și dacă lucrurile evoluează așa, mă gândeam să fac ceva pentru viitorul copiilor mei și să vând tot ce am și să mă duc în zonele în care există români în afara țării și să mă stabilesc acolo, dar nu vreau să fac asta pentru că înainte de 89 am fost dispus să-mi dau viața pentru România și am rămas cu o ciudată curățenie sufletească pe care puțini o intuiesc și mi se pare foarte trist ce se întâmplă astăzi.” – a transmis Mădălin Ionescu pe pagina sa de Facebook.

