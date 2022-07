Cum se menține, de fapt, Loredana Groza într-o formă fizică excelentă la 52 de ani. Artista a dezvăluit secretele ei

Loredana Groza (52 de ani) a fost mereu acuzată că a apelat la operații estetice pentru a-și schimba înfățișarea. De-a lungul anilor, Loredana a trecut prin diferite modificări de look, iar mulți au spus că nu ar fi avut cum să se mențină într-o formă atât de bună astăzi dacă nu ar fi trecut prin cabinetul esteticienilor. Artista a negat zvonurile și a spus, într-un interviu recent, că felul în care arată este rezultatul unui stil disciplinat și foarte strict de viață.

Loredana a precizat că, din cauza programului încărcat, nu are prea mult timp să investească în imaginea ei, dar respectând anumite principii sănătoase de viață, reușește să fie întotdeauna într-o formă de zile mari. Artista spune că nicio operație estetică nu poate contribui la sănătatea pielii.

Timpul pe care-l investesc, nu prea mult, e extrem de bine rânduit. Nu merg des la cosmetică, nu-m permit să pierd timp acolo. Nu pot face altceva legat de aspectul fizic decât să fac sport. Nu există operații care să te facă să ai pielea sănătoasă. Dacă nu știi să-ți întreții din interior atributele, poți face orice fel de intervenii, dar nu sunt de folos. Așa că nu aruncații cu banii pe geam fetelor, domnilor…

Am un program de viață extrem de strict, disciplină, sunt ca un sportiv de performanță, nu-mi pierd nopțile. Doar atunci când am câteva zile de vacanță, atunci îmi permit să mă abat de la el. Dar vacanță, din păcate nu am când să iau, dar din fericire am mult de lucru și asta mă bucură. Nu am răgaz să plec nicăieri – a spus Loredana, pentru impact.ro.