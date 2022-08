Cum se înțelege Livia Graur cu fostul soț, după divorț. „Poate mai târziu o să am nevoie de psiholog”

La începutul acestui an, Livia Graur și Ștefan Răzvan Graur au divorțat după un mariaj de 13 ani. Cei doi au împreună o fetiță, Renata, în vârstă de 9 ani. Prezentatoarea de știri de la Prima TV a dezvăluit recent că decizia divorțului a fost una asumată și s-a lovit de stări de depresie sau tristețe după separarea de fostul soț.

Nu am simțit că aș avea nevoie de ajutor, chiar m-am întrebat cum de sunt atât de ok. Chiar sunt ok, poate nu îmi dau seama și poate mai târziu o să am nevoie de psiholog, dar momentan eu zic că totul e în regulă.

Adică nu am momente nici de cădere, nici de melancolie, nici de tristețe, sunt chiar bine. Nu e nici teatru, nici nimic, chiar sunt ok. Au și trecut 7-8 luni de atunci. Poate mi-a fost mai greu la început, dar acum sunt ok – a explicat Livia Graur, pentru ego.ro.