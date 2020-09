Lili Sandu, transformare uimitoare. Cum arată vedeta la o lună după naștere

Pe 10 august 2020, Lili Sandu a adus pe lume primul său copil, un băiețel perfect sănătos care a primit numele de Thomas Jay. A trecut mai bine de o lună de atunci, iar Lili Sandu a intrat perfect în rolul de mămică. La cei 41 de ani, Lili este într-o formă fizică de zile mari și nu i-a luat mult să revină la silueta pe care o avea înaintea sarcinii. Vedeta nu a fost niciodată adepta intervențiilor chirurgicale, trucurile ei pentru corpul de invidiat pe care l-a avut mereu fiind sportul și o dietă echilibrată.

Lili a decis să publice pe rețelele de socializare câteva imagini cu fizicul ei actual, după naștere.

Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O găsești AICI

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

„S-au împlinit 40 de zile de la operația de cezariană, de când am născut și am slăbit aproape un kilogram pe săptămână. Plus cele 10 kilograme pe care le-am lăsat în spital, deci ar fi vreo 15 kilograme și ceva pierdute. Mai am vreo opt kilograme de slăbit, dar cu siguranță se vor duce cu sport. Abia aștept ca medicul să-mi dea ok-ul pentru a merge la sală”, a povestit frumoasa vedetă pe pagina sa de Instagram.

Chiar dacă a rămas cu o cicatrice notabliă după operația de cezariană, Lili este foarte mândră de felul în care arată.

„Să vă prezint abdomenul meu. Cam așa se prezintă abdomenul, eu zic că destul de bine, uterul s-a mai strâns”, a spus vedeta în timp ce își etala corpul.

„Acum trebuie să lucrăm la tonifiere și definire. Voi începe un program de sport destul de bine pus la punct, voi avea un antrnor personal. Voi începe șase săptămâni de remodelare corporală, printr-o dietă, un regim pe care îl voi realiza. Alăptez cam din două ore jumătate – trei ore, iar asta a ajutat foarte mult la pierderea kilogramelor. Nu am ținut dietă, nu m-am înfometat și nici nu voi face lucrul acesta, este exclus. Dar voi fi atentă la ce nutrienți și la ce alimente voi mânca în momentul în care voi începe regimul alimentar. Am scos lactatele de tot din alimentație, pentru că sunt destul de acide pentru organism”, a mai explicat Lili Sandu.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro