Lidia Buble, despre repetatele jigniri la adresa nasului ei: „Sunt foarte mândră de ceea ce sunt. Nu am complexe!”

Lidia Buble (29 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri legate de cum era ea în copilărie, dar și despre prejudecățile de care s-a lovit de când a devenit celebră.

Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, îndrăgita cântăreață a mărturisit că a fost un copil năzbâtios. Lidia Buble vine dintr-o familie numeroasă, cu 11 copii, ea fiind a patra născută. Așa se face că, de cele mai multe ori, artista avea grijă de frații ei mai mici și îi luase în serios rolul de “cloșcă”.

„Trebuie să recunosc că am fost un copil foarte năzbâtios, care prefera să ia o mamă de bătaie, dar care să facă întotdeauna ce-și dorește și ce-i place și am avut o plăcere, eram ca o cloșcă, îmi apăram frații, credeam că eu sunt puternică și că pot să le duc pe toate.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Da, le mai rupeam gleznele ca la pui din când în când. Când e vorba despre mine las să treacă, dar când e vorba despre familia mea, nu știu, se aprind niște beculețe roșii și nu mai țin cont de nimic. Numai prostii am făcut.” – i-a mărturisit Lidia lui Teo.

Atitudinea artistei a început să se schimbe odată cu înaintarea în vârstă.

“Pe la 16 ani și jumătate, când am avut și primul iubit, am început să mă schimb, că eram foarte băiețoasă.”

„Nu înțelegeam de ce îi deranjează pe cei din jurul meu”

Când a devenit persoană publică s-a lovit de alte probleme. Fosta iubită a lui Răzvan Simion a mărturisit că nu a avut niciodată complexe legate de aspectul fizic. Dar a fost, de-a lungul anilor, jignită de unii răutăcioși care au criticat înfățișarea artistei, făcând referiri ofensatoare la adresa nasului ei. Lidia Buble spune că a “aflat că are nasul mare” abia când a intrat în lumea showbizului. Cântăreața nu a pus la suflet vorbele răutăcioșilor și a ascultat mereu de tatăl ei care le zicea tuturor fraților că sunt frumoși așa cum i-a lăsat Dumnezeu.

„Eu am mai spus asta și am tot repetat, eu am aflat că am nasul mare atunci când am intrat în industria muzicală. Și nu înțelegeam de ce la fiecare piesă pe care o lansam, fiecare videoclip, fiecare poză eram jignită pe tema asta.

Mi-a dat Dumnezeu puterea să trec peste și că l-am avut alături pe tatăl meu care mereu a știut cum să ne crească și să ne sfătuiască: ‘Tati, sunteți frumoase așa cum v-a lăsat Dumnezeu’. Eu niciodată nu am avut vreun complex sau vreo frustrare. Sau să-mi doresc să schimb ceva la mine, dar nu înțelegeam de ce îi deranjează pe cei din jurul meu, dacă pe mine nu mă deranjează.” – i-a mărturisit ea lui Teo.

„Îmi ziceau ‘pocăita'”

Dar problemele nu s-au oprit doar la detaliile legate de aspectul fizic. Pentru că au existat diverse persoane care au criticat-o pentru religie. Lidia Buble s-a născut într-o familie de neoprotestanți și este adepta religiei penticostale. Artista a povestit că jignirile legate de religie au apărut din copilărie.

“Am mai primit și mesaje neplăcute despre surorile mele. Ele sunt mai expuse, au și ele pagini de socializare. Dar toate lucrurile astea au început încă din copilărie, când eram la școală, cam de prin clasa a patra, iar toți colegii știau că sunt de religie penticostală și mă jigneau foarte mult pe tema asta, îmi ziceau „pocăita”.

Nu mă deranja. Eu sunt foarte mândră de ceea ce sunt și de cultul din care fac parte, dar nu înțelegeam de ce îi deranjează pe ei, eu n-am avut niciodată probleme cu alte religii. Este deranjant uneori, dar acum m-am călit. Mai primesc pe Internet mesaje despre asta, dar astea vin cumva la pachet cu celebritatea” – a conchis vedeta.

Foto – Instagram