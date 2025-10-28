Leonard Doroftei și soția lui, Monica, dezvăluiri despre căsnicia lor de peste trei decenii: „După ani îți pui anumite întrebări”

Leonard Doroftei și soția lui, Monica, sunt invitații unei noi ediții MediCOOL. În cadrul acesteia, cuplul vorbește atât despre un stil de viață sănătos, cât și despre căsnicia lor de peste trei decenii.

Leonard Doroftei și soția lui, Monica, dezvăluiri despre căsnicia lor de peste trei decenii

Leonard și Monica Doroftei au aniversat 31 de ani de căsnicie miercuri, 15 octombrie, și sunt invitați în ediția emisiunii MediCOOL din această seară, de la ora 18. În cadrul show-ului de la Antena 1, perechea nu a făcut mărturisiri doar despre un stil de viață sănătos și despre relația lor, ci a și trecut printr-o serie de probe interesante.

„După ani îți pui anumite întrebări. De ce stai cu această fată? Pentru că o iubești, nu? Atunci înveți să o respecți și să o iubești ca la început. Între noi a fost ca în povești, adică dragoste la prima vedere!”, a spus Leonard Doroftei, în emisiunea MediCOOL.

Leonard și Monica Doroftei s-au cunoscut în anul 1992, la mătușa campionului mondial la box, care era nașa părinților Monicăi. Ea avea 16 ani, el 20, și a fost dragoste la prima vedere, susține fosta concurentă de la „Power Couple România – La bine și la greu”, sezonul 2.

„În momentul în care l-am văzut, a fost WOW! Era foarte vesel, îmi transmitea o energie bună. Nu îmi luam ochii de la el. (…) Am fost compatibili. Aveam lucruri în comun, ne plăceau filmele, povesteam. Totuși, eu nu știam absolut nimic despre box. El era deja consacrat”, a adăugat Monica Doroftei.

Câți copii au împreună

Soții Doroftei au trei copii împreună, doi băieți, Adrian și Alexandru, și o fiică, Vanessa. Din partea fiului cel mic, perechea are și un nepoțel, născut chiar de ziua fostului pugilist.

„Am copii cuminți, mulțumesc lui Dumnezeu! Nu mai sunt niște copii, sunt mari, deci nu pot să le mai spun eu ce să facă“, spunea fostul campion mondial WBA în septembrie 2024, pentru Cancan.ro.

Foto: Facebook

