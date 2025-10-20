Lavinia Pîrva, mesaj emoționant de ziua lui Ștefan Bănică Jr. Artistul a împlinit 58 de ani: „Soț, tată și prieten”

Ștefan Bănică Junior a împlinit 58 de ani pe 18 octombrie, ocazie cu care soția lui, Lavinia Pîrva i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Iată ce i-a spus soțului său.

Ștefan Bănică Jr. a împlinit 58 de ani

Ștefan Bănică Junior a împlinit 58 de ani, ocazie cu care soția lui a publicat pe Instagram un mesaj emoționant, plin de recunoștință, însoțit de un clip video dintr-o vacanță pe care cei doi au avut-o.

Lavinia Pîrva i-a spus soțului ei că este persoana care aduce cea mai mare bucurie în viața ei și că a învățat-o să iubească și să simtă viața în toate culorile ei.

„„Astăzi este despre tine… ✨ Omul care aduce bucurie în viața mea ca soț, tată și prieten, și care încântă inimile oamenilor prin arta sa. Cel care m-a învățat să iubesc, să cresc și să simt viața în toate culorile ei. La mulți ani, iubitul meu! ❤️ Te iubesc”, a a fost mesajul artistei.

Ea a postat și un clip în care cei doi apar se află în vacanță și se distrează. Fanii au reacționat imediat cu aprecieri și urări de la mulți ani.

Cei doi au împreună un băiețel

Ștefan Bănică Jr. nu este la prima căsătorie. El are un băiat din prima căsătorie, dar și o fată alături de Andreea Marin. Cei doi copii ai artistului sunt deja mari, iar alături de Lavinia Pîrva are un băiețel de 6 ani.

Ștefan Bănică Jr. și-a găsit liniștea alături de Lavinia Pîrva și este mai fericit ca niciodată. Cei doi se bucură de Alexandru, băiețelul lor, care crește frumos și le face zilele mai vesele părinților.

Recent, mama lui a povestit câteva întâmplări haioase care îl au în rol principal pe micuț.

„Am fost la înot de curând și era o doamnă cu un copil mic, nu o cunoștea pe doamna respectivă și Alexandru s-a oprit și pur și simplu: ‘Ați cumpărat bilete la tatăl meu? L-ați văzut pe afiș?’. Eu eram: ‘Alexandru, haide…’

Și el: ‘Mama, stai puțin! Este concertul, trebuie să vă cumpărați bilete, că nu vor mai fi’. Zic: ‘Aoleu’. Apoi mergem la magazin și doamna de la magazin: ‘Vai, bună ziua!’. Și el întreabă: ‘Dumneavoastră știți cum mă numesc eu?’.

La care doamna zice: ‘Nu!’. Și el: ‘Eu sunt Alexandru Bănică. Dar pe tata îl cunoașteți?’. Deci așa face. Este foarte mândru. Și eu i-am explicat: ‘Mama, e foarte frumos că ești mândru și e normal, dar uneori e bine să fim mai discreți, că nu e extraordinar să începem acum să…”, a povestit Lavinia Pîrva.

